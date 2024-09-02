Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmeti Sunuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinin Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üzeri yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Birime kayıtlı yaş almış vatandaşlar, her gün arayan ve ihtiyaçlarını soran ekip sayesinde kendilerini yalnız hissetmiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bugüne yaş almış vatandaşları önceleyen ve hayatın her alanında aktif olmalarını sağlayan projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, yaş almışlar tarafından takdir gören bir hizmeti de Yaşlı Destek Birimi. Kayıtlı 607 vatandaşı düzenli olarak arayan ekipler, bu sayede hem onlarla sohbet ediyor hem de sağlık durumlarını kontrol ediyor. Geliri düşük vatandaşların evlerindeki tamirat ve tadilat işleri de birimdeki ustalar tarafından kısa sürede yapılıyor. Yaşlı Destek Birimi, yaş almış vatandaşların sosyal hayattan izole olmamaları için de çeşitli aralıklarla etkinlikler düzenliyor.

"Yaşlı Destek Birimi bize manevi anne ve babalar, onlara da manevi evlatlar kazandırdı"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinde görev yapan gerontolog Cihan Tanrıverdi, Yaşlı Destek Birimi ile Mersin merkez ilçelerde tek yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatarak, "Günlük arama, mini bakım onarım, tadilat ve etkinliklerden oluşan bir hizmet veriyoruz. Günlük arama hizmetiyle 65 yaş ve üstü tek yaşayan vatandaşlar, personelimiz tarafından aranıp sağlık durumları kontrol ediliyor. Mini bakım onarım tadilat hizmetimiz ise ampul değişimi, musluk değişimi ve vatandaşlarımızın yaşlarından dolayı yapamayacağı tadilat işlerinden oluşuyor. Günlük aramada tadilat talebini bize ilettiklerinde, birimimizde bulunan ustalarımız malzemeyle birlikte giderek talebi yerine getiriyor" dedi.

Birime kayıtlı yaş almış vatandaşlar için düzenli etkinlikler düzenlediklerini, bu sayede birbirleriyle arkadaş olduklarını da kaydeden Tanrıverdi, "Yaşlı Destek Birimi hizmeti, bize manevi anne ve babalar kazandırdı. Onlara da manevi evlatlar kazandırdı. Hizmet dışında aramızda bir bağ oluştu. Yaş almış vatandaşlarımız hizmetten çok mutlular. Bugün de Emin Can Amcamız ve Güler Teyzemizi ziyaret ettik. Hem ev ziyaretinde bulunduk hem de bize bildirmiş oldukları tadilatları giderdik. Yaş almış vatandaşlarımız, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle yalnız değiller" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi her konuda ve daima yaşlıların yanında

Büyükşehir Belediyesinin Yaşlı Destek Birimine kayıtlı vatandaşlardan 62 yaşındaki Güler Tahtabaşı'nın talebi üzerine, mutfağında musluk tamiratı yapıldı. Tahtabaşı hizmetten çok memnun olduğunu, ihtiyaç halinde ekiplerin kısa sürede geldiğini anlatarak, "Bir kaza sonrası ameliyat oldum. Çok şükür Belediye Başkanı çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğe götürüyorlar. Evden alıp eve getiriyorlar. Yaşlı Destek Birimine kayıtlıyım. Her gün arıyorlar, hal hatır soruyorlar. Mesela evde onarılacak bir şey varsa onu yapıyorlar. Asla yalnız bırakmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında" diye konuştu. - MERSİN