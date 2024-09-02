Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmeti Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmeti Sunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanında olmak için Yaşlı Destek Birimi kurdu. Birime kayıtlı yaşlı vatandaşlar, düzenli olarak aranarak ihtiyaçları kontrol ediliyor ve sosyal etkinliklere katılım sağlanıyor.

02.09.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinin Yaşlı Destek Birimi, 65 yaş ve üzeri yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Birime kayıtlı yaş almış vatandaşlar, her gün arayan ve ihtiyaçlarını soran ekip sayesinde kendilerini yalnız hissetmiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği günden bugüne yaş almış vatandaşları önceleyen ve hayatın her alanında aktif olmalarını sağlayan projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, yaş almışlar tarafından takdir gören bir hizmeti de Yaşlı Destek Birimi. Kayıtlı 607 vatandaşı düzenli olarak arayan ekipler, bu sayede hem onlarla sohbet ediyor hem de sağlık durumlarını kontrol ediyor. Geliri düşük vatandaşların evlerindeki tamirat ve tadilat işleri de birimdeki ustalar tarafından kısa sürede yapılıyor. Yaşlı Destek Birimi, yaş almış vatandaşların sosyal hayattan izole olmamaları için de çeşitli aralıklarla etkinlikler düzenliyor.

"Yaşlı Destek Birimi bize manevi anne ve babalar, onlara da manevi evlatlar kazandırdı"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinde görev yapan gerontolog Cihan Tanrıverdi, Yaşlı Destek Birimi ile Mersin merkez ilçelerde tek yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatarak, "Günlük arama, mini bakım onarım, tadilat ve etkinliklerden oluşan bir hizmet veriyoruz. Günlük arama hizmetiyle 65 yaş ve üstü tek yaşayan vatandaşlar, personelimiz tarafından aranıp sağlık durumları kontrol ediliyor. Mini bakım onarım tadilat hizmetimiz ise ampul değişimi, musluk değişimi ve vatandaşlarımızın yaşlarından dolayı yapamayacağı tadilat işlerinden oluşuyor. Günlük aramada tadilat talebini bize ilettiklerinde, birimimizde bulunan ustalarımız malzemeyle birlikte giderek talebi yerine getiriyor" dedi.

Birime kayıtlı yaş almış vatandaşlar için düzenli etkinlikler düzenlediklerini, bu sayede birbirleriyle arkadaş olduklarını da kaydeden Tanrıverdi, "Yaşlı Destek Birimi hizmeti, bize manevi anne ve babalar kazandırdı. Onlara da manevi evlatlar kazandırdı. Hizmet dışında aramızda bir bağ oluştu. Yaş almış vatandaşlarımız hizmetten çok mutlular. Bugün de Emin Can Amcamız ve Güler Teyzemizi ziyaret ettik. Hem ev ziyaretinde bulunduk hem de bize bildirmiş oldukları tadilatları giderdik. Yaş almış vatandaşlarımız, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile kesinlikle yalnız değiller" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi her konuda ve daima yaşlıların yanında

Büyükşehir Belediyesinin Yaşlı Destek Birimine kayıtlı vatandaşlardan 62 yaşındaki Güler Tahtabaşı'nın talebi üzerine, mutfağında musluk tamiratı yapıldı. Tahtabaşı hizmetten çok memnun olduğunu, ihtiyaç halinde ekiplerin kısa sürede geldiğini anlatarak, "Bir kaza sonrası ameliyat oldum. Çok şükür Belediye Başkanı çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğe götürüyorlar. Evden alıp eve getiriyorlar. Yaşlı Destek Birimine kayıtlıyım. Her gün arıyorlar, hal hatır soruyorlar. Mesela evde onarılacak bir şey varsa onu yapıyorlar. Asla yalnız bırakmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mersin, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Destek Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement