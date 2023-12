Mersin Büyükşehir Kaşlı Bakımevi Binlerce Patili Dostun Yaşamına Dokundu

Mersin'de yaşayan patili dostların 2. yuvası Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 yılda 126 bin 728 talebe yanıt verdi. 2020 yılında Çağrı Merkezi'nin yeniden yapılandırılması ve Teksin uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte sokak canlıları ile ilgili ihbar, talep, dilek ve öneriler daha düzenli bir şekilde alınmaya başladı. Bu durum hem ihbar sayısında, hem de müdahale edilen patili dost sayısında artış olmasını sağladı.

Genişletilen araç filosu ile Mersin'in dört bir yanından gelen ihbarlara yanıt veren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bakımevi ekibi, sabahın erken saatlerinde patili dostlar için çalışmalara başlıyor. Gün boyu sahada olan ekipler, gelen ihbarlara aciliyet durumuna göre gidiyor. Ekiplere ihbarlar; trafik kazalı hayvan, hasta hayvan, kısırlaştırma, bakıma muhtaç hayvan, ölü hayvan toplama, kedi evi talepleri ve şikayetleri, vatandaş önerileri ile bilgi-talep değerlendirme şeklinde düşüyor.

PATİLİ DOSTLAR, SON TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA MUAYENE EDİLİYORLAR

İhbarı yapan vatandaşlarla birebir iletişime geçen ekipler, hayvanın konumu ve durumu hakkında bilgi alıyor. İlk müdahalesi sahada yapılarak alınan patili dostlar, daha sonra Bakımevi'ne getiriliyor. Saha ekibi, patili dostları Bakımevi'nin uzman personeline emanet ederek, tedavisinin sürmesini sağlıyor. Röntgen, ultrason, kan sayım ve biyokimyasal test cihazı, hızlı test kitleri, mikroskop, kuvöz gibi son teknoloji cihazlarla çalışan ekipler, Bakımevi'ne getirilen patili dostun hastalığına göre tedavi uyguluyor. Patili dostlar her detayın düşünüldüğü ve her türlü tedavi olanağının olduğu Bakımevi'nde, ilgiyle ve sevgiyle bakılarak tedavi ediliyor.

AYHAN: "SON 3,5 YIL İÇİNDE TOPLAM 126 BİN 728 TALEBE YANIT VERDİK"

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü'nde Çözüm Uzmanı olarak çalışan Çağdaş Ayhan, alınan ihbarların işleyiş sürecini anlattı. Teksin'den gelen ihbarları konu başlıklarına göre ayırarak sahadaki ilgili personele ilettiklerini söyleyen Ayhan, Alo 185 üzerinden aldıkları ihbar sayısını paylaşarak, "Alo 185 Çağrı Merkezi, Bakımevi ile alakalı ilk talebini bizlere 8 Haziran 2020 tarihinde attı. Bu tarihten itibaren 126 bin 728 talebe yanıt verdik. Günlük ortalama talep sayımız ise 110-125 arasında değişiyor" dedi.

"TALEPLERİ ACİLİYET DURUMUNA GÖRE SIRALIYORUZ"

Ekiplerin ihbarları alır almaz en kısa sürede ulaşmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Ayhan, "Ekiplerimizin hızlı bir şekilde gitmelerini istiyoruz. Ama her talebe aynı anda ve aynı zamanda yanıt veremiyoruz. Konu başlıklarına ve aciliyet durumlarına göre sıralama yapmamız gerekiyor. İlk başta kaza geçiren ve yaralı hayvanlara öncelik veriyoruz. Onun dışında hasta hayvan, bakıma muhtaç hayvan ve toplama taleplerine de hızlı bir şekilde müdahale etmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILIYOR"

Ayhan, talep üzerine alınan hayvanların iyileşene kadar Bakımevi'nde misafir edildiğini söyleyerek, "Ekiplerimiz, hayvanların ilk müdahalesini sahada yapıyor. Sonrasında Bakımevi'ne getiriliyor. Eğer tedavisinin devamlılığı sağlanacaksa, Bakımevi'nde bulunan veteriner hekimlerimiz ve veteriner sağlık teknikerlerimiz tarafından müdahalesi devam ediyor" dedi. Ayhan, ölü ihbarı gelen hayvanların da alınarak, Bakımevi'nin üst kısmında yer alan mezarlığa defnedildiğini ekledi.

"HAYVANLARA MÜDAHALEDE VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİNDE YÜKSEK SAYIYA ULAŞTIK"

Bütün taleplerin karşılandığını ve vatandaşlara da bilgi verildiğini belirten Ayhan, vatandaşların memnuniyet oranının yüksek olduğunu belirtti. Ayhan, "Biz Bakımevi'nde ve sahadaki personelle birlikte, yaklaşık 100 kişilik bir ekibiz. Araç ve personel sayımızda artırmaya gittik. Hem hayvanlara müdahalede, hem de vatandaş memnuniyeti açısından yüksek bir sayıya ulaştık. Bu konuda geri dönüşler iyi" ifadelerini kullandı.

Son olarak ihbar yapan vatandaşlara, hasta ve yaralı hayvanlarla ilgili çağrıda bulunan Ayhan, "Özellikle yaralı hayvan taleplerinde, vatandaşlarından isteğimiz şu; hayvanların başında beklemeleri bizim için çok önemli. Çünkü ekiplerimiz bazen vatandaşlarımıza ulaşamıyor. İhbar yoğunluğu nedeniyle bölgeye giden ekipler hasta köpek veya kedinin yerini bulamadıkları zaman diğer ihbarlara gitmeleri gerektiği için erken ayrılmaları sonucu hayvanlara ulaşılamama gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu yüzden, oluşturdukları taleplerde kendileri bölgede bulunurlarsa çok seviniriz" dedi.

BENLİ: "CAN DOSTUMUZUN İHTİYACI OLAN TEDAVİYE HEMEN BAŞLIYORUZ"

Kaşlı Geçici Bakımevi'nde Veteriner olarak görev yapan Ömer Benli, getirilen tüm hayvanların tam donanımlı ekipmanlarla teşhis ve tedavisinin yapıldığını söyleyerek, "Kedi, köpek fark etmeksizin buraya gelen her can dostumuza tedaviye başlıyoruz. Örneğin bugün gelen kedimiz, gençlik hastalığı şüphesiyle geldi. Sahada çalışan tekniker arkadaşlar, öncesinden şüphelerini söylüyorlar. Biz de geldiği zaman, ona istinaden tedaviye başlıyoruz. Trafik kazası gibi durumlardan dolayı kırığı olanları röntgene alıyoruz. Eğer hayvan gebe ise, ultrasonla müdahale ediyoruz. Bu kedimiz gençlik hastalığı şüphesiyle geldiği için test yaptık ve pozitif çıktı. Ona göre de tedavimize başladık. Bütün gelen can dostlarımıza, bu şekilde yaklaşıyoruz" diye konuştu.