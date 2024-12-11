Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı

Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçının 57. dakikasında Inaki Williams'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü. Mert, 69'da yine Williams'a yaptığı hareketin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

11.12.2024 20:03
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe, Mert Müldür'ün atılmasıyla müsabakanın 69. dakikasında 10 kişi kaldı.

ÖNCE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu. Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, cezalı duruma düştü.

12 DAKİKA SONRA ATILDI

Milli futbolcu, bu pozisyonun ardından 69. dakikada yine Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 25 yaşındaki bek, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçında forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao, Mert Müldür, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yılmaz:
    Gitmeeeeee sana muhtaçlar Cebinde para dilinde yalan Muhtaçlar Senin bir hiç olduğunu bir … olduğunu anlamıyorlar APTALLAR 35 3 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Gitmeeeee sana muhtaçlaaaar, cebinde paraaa dilinde yalaaaan muhtaçlaaar. Seniiiin bir hiç olduğunu anlamıyorlar garibanlar. Alim Köç ve Ajun gitmemeli sakın ha 28 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Acun yapı var yapı demi 26 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAPI VAR YAPI AMA FENEVE SAPI 22 4 Yanıtla
  • H celik:
    Acun bey çıkıp konuşmanız gerekiyor şimdi 21 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YOK ZATEN 13 KISI OYNUYORDU ŞİKEBAHCE, UEFA BASKANI VE BOSNA LI HAKEM SARI LACİVERT GİYMİŞ 16 6 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    11 kişi olsa ne olacak cikcikbahce 13 3 Yanıtla
  • Burak Kync:
    Kesinlikle hakketmedi hakem çok basit iki kart verdi 6 7 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    morinhonun tazminatı hesaplanıyor 10 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi oldu acemiler 9 2 Yanıtla
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