Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı

20.05.2022 22:46
Mersin Büyükşehir, Öğrenim Yardımlarının Son Tutarını Yatırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine verilen öğrenim desteğinin son tutarları hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisine, 1 milyon 245 bin lira yardım yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde bu yıl için 1600 TL'ye çıkarılan üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımlarının 200 liralık son tutarı hesaplara yatırıldı. 6 bin 225 lisans öğrencisinin hesabına toplam 1 milyon 245 bin lira aktarıldı.

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Kaynak: ANKA

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