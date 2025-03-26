Mersin Çocuk Meclisi, Geleceğin Kentini Şekillendiriyor - Son Dakika
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Mersin Çocuk Meclisi, Geleceğin Kentini Şekillendiriyor

Mersin Çocuk Meclisi, Geleceğin Kentini Şekillendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, geleceğin kentini şekillendirmek üzere düzenlediği toplantılarda çocukların fikirlerini ve hayallerini paylaşarak fikirlerini sunmalarını sağlıyor. Gerçekleştirilen toplantıda, daha yaşanabilir bir kent için projeler ve sosyal sorumluluk önerileri gündeme geldi.

26.03.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Çocuk Meclisi, geleceğin kentini şekillendiriyor. Gerçekleştirilen toplantılarda, çocuklar fikirlerini ve hayallerini paylaşarak daha yaşanabilir bir kent için çözüm önerileri sunuyor.

Mersin Çocuk Meclisi, 2025 yılı Mart ayı toplantısını Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdi. Mersin Kent Konseyi Çocuk ve Destek Grubu ile Yenişehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, çocuklar fikirlerini ve hayallerini paylaşarak daha yaşanabilir bir kent için çözüm önerileri sundu. Toplantının gündem maddelerinde Mersin'in farklı ilçeleri için hayata geçirilmesi talep edilen projeler ele alındı. Çocukların önerileri arasında Aydıncık'ta geri dönüştürülmüş malzemelerden sokak hayvanları için barınak yapılması, Silifke'ye kütüphane kazandırılması, Mezitli'ye bir skate park inşa edilmesi, Mut ilçesinde çocuk atölyesi ve kütüphane açılmasının yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi'nde çocuk kafeteryası ve hobi atölyesi kurulması gibi birçok önemli başlıklar yer aldı. Ayrıca, çocuk haklarına dair bilinçlendirme seminerleri düzenlenmesi de gündeme alındı.

Çocuk Meclisi ile fikirlerini paylaşabilen çocuklar yetişiyor

Meclisin dilek ve temenniler bölümünde, çocuklar kentte görmek istedikleri değişimleri dile getirdi. Çocuk dostu parklar, güvenli oyun alanları, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılması, spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve çevre temizliği gibi konular öne çıktı. Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların artırılması, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için kamu spotlarının hazırlanması ve kırsal bölgelerdeki okullara destek sağlanması gibi sosyal sorumluluk projeleri de çocukların gündeminde yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Çocuk Meclisi, Geleceğin Kentini Şekillendiriyor - Son Dakika

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