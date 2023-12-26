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Mersin'de 3 Ocak Zafer Yürüyüşü düzenlenecek - Son Dakika
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Mersin'de 3 Ocak Zafer Yürüyüşü düzenlenecek

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Toroslar Belediyesi ve Mersin Valiliği tarafından 'Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü' düzenlenecek. Yürüyüş, Kuvayi Milliye Anıtı önünde başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Mersin\'de 3 Ocak Zafer Yürüyüşü düzenlenecek
26.12.2023 - 16:34,  Güncelleme: 17:14
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları bünyesinde Mersin Valiliği ile birlikte 'Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü' düzenleyecek.

Ataların gösterdiği mücadele ruhunun sürekli canlı tutulacağını ve nesiller boyu artarak devam edeceğini söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Azim, kararlılık ve inançla kazandığımız zaferin adı olan 3 Ocak, ezelden ebede Mersin'in en şanlı destanı, en önemli değeridir. Mersin'in sembolü haline gelen ve bu milletin ortak paydasını paylaşan herkesin katkı sunduğu '3 Ocak Zafer Yürüyüşü'nü bu yıl da devlet millet el ele gerçekleştireceğiz. Mersin'de irade Kuvayımilliye izinde" dedi.

"Her 3 Ocak'ta yüreklerimiz bir başka çarpıyor"

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını belirten Başkan Yılmaz, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri bu yürüyüşle tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliğin en güzel mesajını verdiklerini söyledi. Ortak değerlerin öneminden söz eden Başkan Yılmaz, "Mersin'in ortak değerlerle ilerlemesini istiyoruz. Toplum olarak, vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız bizim ortak değerlerimiz. Yerel olarak ortak değerimiz ise 3 Ocak Mersin'in kurtuluşudur. Bunu önemsiyoruz ve çocuklarımız tarafından daha iyi anlaşılmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mersin'e sahip çıkınız!" diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik ve beraberlik içerisinde, devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkaracağız. Bugün bizler, vatanımızda huzur içerisinde yaşıyorsak, bunu kahraman ecdadımızın gösterdiği manevi güce, fedakarlığa ve bağımsızlık inancına borçluyuz. Onların bize bıraktığı emaneti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Milli Mücadelenin simgesi kalpaklarımız hazır"

Geçmiş yıllardaki gibi bu yıl da kurtuluş ruhunun aziz mirasına yakışır şekilde tek yürek olacaklarına dikkat çeken Yılmaz, "3 Ocak kutlamaları bünyesinde Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Milli mücadelenin simgesi kalpaklarımız hazır. Bayraklarımızı alacağız ve hep birlikte 3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Her zaman yanımızda olan, yürüyüşümüze destek veren tüm hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyorum. Hepimiz birer Türk bayrağıyız! Bu yüzden zaferimiz, sevincimiz, coşkumuz bir! 102 yıl önce canları pahasına bizlerin geleceğine sahip çıkan, Mersin'de Türk bayrağından başka bir bayrak dalgalanmasın diye canını siper eden tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, Mersinimizin, Toroslarımızın yiğitlerini saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Yürüyüş Kuvayi Milliye Anıtı önünde başlayacak

3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 08.00'de Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayacak olan yürüyüş; Kuvayi Milliye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı, Cemal Paşa Caddesi, Çakmak Caddesi, Tren Garı, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergahından devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak. - MERSİN

Kaynak: İHA
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