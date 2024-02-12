Mersin'de 5 mahallenin su sıkıntısı giderildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 mahallenin su sıkıntısı giderildi

Mersin\'de 5 mahallenin su sıkıntısı giderildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Çamlıyayla İlçesi Kesecik Mahallesi'nde içme suyu hatlarını yenileyerek, Belen, Karadiken, Pirömerli, Kaklıktaşı ve Taşcılı mahallelerinin su sıkıntısını giderdi.

12.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:16
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Mersin'de kırsal kesimde bulunan 5 mahallenin su sıkıntısı giderildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çamlıyayla İlçesi Kesecik Mahallesi İçme Suyu Hattı Yapım İşi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu sayede Belen, Karadiken, Pirömerli, Kaklıktaşı ve Taşcılı mahallelerinin zaman zaman yaşadığı arıza kaynaklı kesintiler giderilerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı.

MESKİ'de İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Yemliha Okan Vurur, yatırım bedeli yaklaşık 9 milyon lira olan yapım işi kapsamında, bölgede mevcutta bulunan HDPE boru iletim hattının yenilenerek, yerine yaklaşık 2 bin 500 metre çelik boru hat döşemesi imalatı ile bir sanat yapısının yapıldığını belirterek, "Tamamlanan çalışmalarla bölgede boru arıza ve su kesintilerinin önüne geçilerek, bölgenin içme suyu ihtiyacı daha az maliyetle ve kesintisiz şekilde karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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