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Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri' - Son Dakika

Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'

25.11.2021 16:30
Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 5 noktada "Şiddet Farkındalık Semineri" düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 5 noktada "Şiddet Farkındalık Semineri" düzenledi.

Seminere muhtarların yanı sıra vatandaşlar da katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli psikolog Deniz Liman, yaptığı sunumda bir kadının şiddete maruz kaldığını işaret eden 7 şüpheye dikkat çekti. Şiddete maruz kalan bir kadına nasıl davranılması gerektiğini de anlatan Liman, başvurulabilecek mercileri işaret etti. Seminerde, 2014 yılında yapılan kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasını referans gösteren Liman, fiziksel şiddet oranının kentlerde yüzde 38, kırsalda ise yüzde 43 oranında olduğunu vurguladı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, çok kıymetli bir seminer gerçekleştirildiğini belirterek, "İnsanlar en azından kendileri olmasa da çevresinde şiddet gören kadınların nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgilendirilmiş oluyor. Bunun yanında kadının ekonomik yönden güçlenmesi çok önemli. Kadın ekonomik yönden güçlendirildiği takdirde ayaklarının üzerine daha sağlam basacak, kendine özgüveni artacak ve sosyalleşme konusunda daha rahat olacak. İnsanlarla bir araya gelecek, yeni şeyler öğrenecek. Durumunun farkında olacak. Dolayısıyla kadınların desteklenmesi, kendilerini güçlü kılması için her türlü farkındalık eğitimlerinin verilmesi ve ekonomik olarak da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"Muhtarlar mahallelerimizin kilit taşları"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Muhtarlar mahallelerimizin kilit taşları. Farkındalıklarını artırmak gerekiyor. Şiddetin tanımını bilmeleri gerekiyor. Eğer şiddetin farkında olmazlarsa düzeltemezler. O yüzden muhtarlarımızla yoğun çalışmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahalle Muhtarı Nergiz Özcan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, "Kadına şiddet ekonomik şartlardan dolayı tamamen üst seviyeye çıktı. Şiddet çok fazla arttı. Kadınlarımız biz kadın muhtarlara çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Kadın muhtarların sayısı arttıkça kadınların sorunları daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. Çünkü kadınlar, sorunlarını kadınlara çok daha rahat anlatabiliyor. Bizzat muhtarlığa gelip de kadınları yanımızda tehdit eden erkeklerle karşı karşıya geliyoruz. Kadına şiddetin artık son bulması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadına şiddet acizliktir, eğitimsizliktir, beceriksizliktir, korkaklıktır"

Palmiye Mahallesi Muhtarı Yusuf Yegül ise ekonomik sıkıntıların şiddeti tetiklediğini belirterek, "Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ekonomik şartlar her türlü yanlışı beraberinde getiriyor. Şiddet yönünden şu ana kadar bize müracaat eden olmadı ama müracaat edilirse biz de ona yardımcı olmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Gerçekten bu son zamanda kadına şiddet inanılmaz duruma geldi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'
Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'
Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de 5 noktada 'şiddet farkındalık semineri' - Son Dakika


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