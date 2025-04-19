Mersin'de Anne Kedi Alaca ve Yavruları Güvenle Sahiplendiriliyor - Son Dakika
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Mersin'de Anne Kedi Alaca ve Yavruları Güvenle Sahiplendiriliyor

Mersin\'de Anne Kedi Alaca ve Yavruları Güvenle Sahiplendiriliyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde camiye sığınan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınan anne kedi Alaca, yavrularıyla birlikte sevgi dolu bir aileye sahiplendirildi. Kısırlaştırma işlemi sonrası sağlığına kavuşan Alaca ve yavruları için sahiplendirme süreci devam ediyor.

19.04.2025 12:40  Güncelleme: 12:42
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Mersin'in Toroslar ilçesinde dünyaya getirdiği 3 yavrusuyla birlikte camiye sığınan, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından koruma altına alınan ve kısa süre sonra da hayvansever Kısmet Efetürk tarafından sahiplenilen Alaca, yavrularını sevgiyle büyütmeye devam ediyor. Anne kedinin 3 yavrusu için de sahiplendirme süreci başladı.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında sağlık kontrolleri yeniden yapılan ve geçtiğimiz hafta kısırlaştırılan 'Alaca' isimli anne kedi, 'Tülin, Düğme ve Obur' adı verilen yavruları ile birlikte güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Anne Alaca, yeni yuvasında yavrularıyla oyunlar oynayarak vakit geçiriyor. Tülin ve Obur'un gideceği yeni yuvalar belli olurken, Düğme için ise uygun bir aile arayışı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Efetürk ailesi, sahiplendirme sürecinde, can dostların gideceği evlerin güvenli, sağlıklı ve hayvan refahını gözeten koşullara sahip bir yer olması için titizlikle değerlendirme yapıyor. Alaca'yı sahiplenen ve yavrularına da geçici yuva olan Efetürk ailesi, çok alıştıkları yavrular sahiplendirileceği için buruk bir mutluluk içerisindeler.

"Sokaktaki canlara sadece geçici barınma değil, kalıcı çözümler sunmak için de çalışıyoruz"

Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Sorumlusu Veteriner Hekim Mert Tatar, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi. Süreci sürekli takip ettiklerini söyleyen Tatar, "Kısırlaştırma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyon, kedimizin sağlığı ve kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi açısından önemli. Bugün onu sevgi dolu ve güvenli bir evde görmek, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu sadece bir sahiplenme değil; merhamet, sorumluluk ve bilinçli sahiplenmenin en güzel örneği" dedi.

Alaca gibi sokakta yaşayan diğer tüm canlılar için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Tatar, "Bizler sokaktaki canlar için sadece geçici barınma değil, kalıcı çözümler sunmak için de çalışıyoruz. Kısırlaştırma, tedavi ve sahiplenme üçgeninde her canlıya yaşama hakkı tanımak bizim görevimiz. Alaca ve yavrularına yuvalarını açan bu güzel aileye gönülden teşekkür ederiz. Bir cami avlusunda başlayan bu hikaye, şimdi burada sevgiyle devam ediyor. Bu yavrulara çok iyi bakacak ailelerle görüşmelerimiz de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yavru kediler yakın zamanda yeni yuvalarına gidecekler"

1 aydır Alaca ve yavrularına evini açan hayvansever Kısmet Efetürk, anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ve yavruların da hareketlendiğini söyleyerek, "Hepsinin sağlığı yerinde. Anneyi artık pek emmiyorlar, kuru ve yaş mama yemeye başladılar" dedi. Yavruların oldukça hareketli ve yaramaz olduğunu söyleyen Efetürk, "Yavruların 2'si dişi, 1'i erkek. İçlerinde en sıcakkanlı olanı, Alaca'nın tek oğlu olan Obur. O da yeni yuvasına gidecek. Hepsi hareketlendi ve yaramaz oldular. Sürekli etrafı dağıtma peşindeler" diye konuştu.

Efetürk, yavru kedilerden Obur ve Tülin'i sahiplenecek kişilerin belli olduğunu ve bu kişilerin de seçilirken güvenilir olmasına dikkat edildiğini ifade ederek, "Yavrular yakın zamanda yeni yuvalarına gidecekler. Onlar gideceği için üzgünüm. İnsan bir boşluğa düşüyor. Çünkü kendi elinde büyümüş gibi oluyor. Tülin ve Obur'un yuvası belli. Güzel yuvaları olsun istiyoruz. Sorumluluk alabilecek, güvenilir, bakabilecek kişilere verilecek. Düğme'nin henüz yuvası bulunmadı. Çok isteyen var ama güzel bakabilecek, bunun sorumluluğunu alabilecek kişiler olsun istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Anne Kedi Alaca ve Yavruları Güvenle Sahiplendiriliyor - Son Dakika

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