Mersin'de Atalık Nohut Projesi ile Gelecek Nesillere Miras - Son Dakika
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Mersin'de Atalık Nohut Projesi ile Gelecek Nesillere Miras

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' sayesinde yok olmaya yüz tutan Gülnar'ın meşhur atalık nohudu yeniden hayat buluyor. Proje ile çiftçilere tohum desteği sağlanarak yerel nohut üretimi teşvik ediliyor.

08.04.2025 12:20  Güncelleme: 12:28
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Mersin'de 'atalık nohut' gelecek nesillere aktarılıyor

MERSİN - Mersin'de yok olmaya yüz tutan Gülnar'ın meşhur atalık tohumu, Büyükşehir Belediyesinin 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' ile yeniden hayat buldu. Proje sayesinde 3 yılda 71 üretici 4 bin 260 kilogram tohum desteğinden faydalanırken, bu yıl 10 üreticiye daha 600 kilogram atalık nohut desteği sağlanacağı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri üretime teşvik etmek ve kazanç kapısını artırmak amacıyla üreticinin ihtiyaç duyduğu tarımsal destekleri sunmaya devam ediyor. Kırsalda yaşayan üreticilerin imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin, tohumdan hasada kadar her aşamada yanında oluyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında başlatmış olduğu 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' de bunlardan birini oluşturuyor.

Dededen toruna miras olan Gülnar'ın meşhur atalık nohudu, uzun yıllar boyunca ihraç edilen bir ürünken, zaman içerisinde üretiminin azalması ve kırsaldan kente göçle birlikte unutulmaya yüz tuttu. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile atalık nohudu yeniden hayat bulurken, Gülnarlı üreticiler hem ata mirasına sahip çıkmanın, hem de kendi topraklarında kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Uygun hava şartlarında atalık nohutlarını toprakla buluşturan üreticiler, birkaç ay sonra hasat yapmanın heyecanını şimdiden yaşamaya başladı.

"Atalık nohut üretiminin, gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli ziraat mühendisi Pembegül Şeker, 2021 yılında başlatılan 'Yerel Nohut Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' ile ilgili bilgi vererek, "3 yılda 71 üreticiye 4 bin 260 kilogram tohum desteği verilmiş olup, 2025 yılında ise Gülnar ilçesi Bereket Mahallesi'nde yaşayan 10 üreticiye daha toplam 600 kilogram nohut desteği verilecek. Proje ile Mersin'de yerel nohut üretiminin düzenli şekilde yapılması, pazarlanması ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Böylelikle kaybolmaya yüz tutmuş atalık nohut üretiminin gelecek nesillere aktarılması ve gen kaynaklarının korunmasını amaçlıyoruz" dedi.

Çiftçilerin, ürünlerin pazarlanması konusunda da desteklendiğini ifade eden Şeker, "Proje kapsamında yerel tohum üretiminin teşvik edildiği üreticilere, elde ettikleri ürünlerin pazarlanması kısmında gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından destek verilmektedir. 2025 yılında yerel tohumları desteklemek amacıyla buğday, nohut ve bu sene hayata geçirmeyi planladığımız bölgeye özgü leklek fasulyesinin üretim alanlarını ve miktarlarını artırmak için, atalık tohum desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Bereket Mahallesi Muhtarı Ünal Cin ise Gülnar'ın atalık nohudunun oldukça meşhur ve uzun yıllar boyunca ihraç edilen bir ürün olduğunu belirterek, zaman içerisinde bu nohut çeşidinin unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti. Köyden kente göçle birlikte ekim alanlarının azaldığını aktaran Cin, "Bu proje, atalık tohumu canlandırmak için bize bir fırsat verdi. Biz de o fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi nohudumuzu ektik. Güzel yağmur yerse, 3 ay sonra hasada başlanır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Atalık Nohut Projesi ile Gelecek Nesillere Miras - Son Dakika

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