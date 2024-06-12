Mersin'de atıl haldeki balık pazarı yeniden hizmete açılacak - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de atıl haldeki balık pazarı yeniden hizmete açılacak

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan atıl haldeki balık pazarı, onarım ve tadilat işlemlerinin ardından eylül ayında hizmete açılacak. Balık pazarı, esnaf ve vatandaşların balığa erişimini kolaylaştırarak tüketimin artırılmasını hedefliyor.

12.06.2024 14:09
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde balık pazarı açılacağı bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önceki dönemlerde Portakal Mahallesi'nde, 2. Çevre Yolu üzerinde yapımına başlanan ancak yarım bırakılarak hizmete açılmayan atıl haldeki balık pazarı, yeniden hayata geçecek. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, satış tezgahları, pişirme alanları ile ihtiyaç hissedilen ek alanların olacağı balık pazarının yerinde incelemelerde bulundu, teknik ekibine talimatlar verdi.

Gerekli onarım, bakım ve tadilat işlerinin ardından balık pazarını, balık sezonu olan eylül ayında hizmete açmayı planladıklarını söyleyen Başkan Yıldız, "Portakal Mahallemizde bulunan ve terk edilmiş haldeki balık pazarı yerimizde incelemelerde bulunduk. İlçemizin ve Toroslar halkının balık pazarına ihtiyacı var. Bu balık pazarını, bir an önce harekete geçirip sezona yetiştirmeyi planlıyoruz. Buranın başlatılıp çürümeye terk edilmesi, ciddi bir kamu zararı. Biz bu ihtiyacı karşılamak üzere yazın bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu yerin izolasyonunu, boyamasını yeniden yapıp, düzenleyeceğiz. Halkımızın direk üreticiden balık almasını sağlayacağız. Aynı zamanda pişirim yerleri açacağız. Vatandaşlarımız isterse buradan balığını alıp ve pişirtip evine götürecek ya da balık pazarımızda pişirtip, çocuklarıyla birlikte balığını tüketecek. Çok ciddi bir ihtiyaç haline gelmiş olan balık pazarımız eylül ayında hazır. Böylelikle kamu zararının önüne geçerek hem burayı yeniden canlandıracağız hem de Toroslar halkına ciddi bir hizmet sunmuş olacağız" dedi.

Esnaf ve vatandaşları sevindirecek bu proje ile balığa erişimi kolaylaştırarak tüketiminin artırılması da hedefleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de atıl haldeki balık pazarı yeniden hizmete açılacak - Son Dakika

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