Mersin'de Bir Adam Motosikletiyle Horozunu Gezdirdi - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de Bir Adam Motosikletiyle Horozunu Gezdirdi

Mersin'de yaşayan Adnan Bala, motosikletiyle gezdiği sırada omzunda taşıdığı horozuyla dikkat çekiyor. Bala ve eşi, horozlarını çocukları gibi yanlarında götürüyor ve evlerinde bir odada horoz ve tavuklarını besliyorlar. Horozun motosikletle gezmeyi sevmesi ise çevredeki insanların ilgisini çekiyor.

19.07.2024 09:48
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Mersin'de yaşayan 62 yaşındaki Adnan Bala'nın motosikletiyle gezdirdiği, bir yere giderken omzunda taşıdığı horozu görenler şaşkınlık yaşıyor. Bala, eşiyle 'Beşbeş' adını verdikleri 'Brahma' cinsi horozu çocukları gibi gittikleri her yere yanlarında götürüyor. Çift, evlerinin bir odasında Beşbeş'in yanı sıra Kuki, Muzur, Edi ve Büdü adını verdikleri bir horoz ve 3 tavuk daha besliyor.

Akdeniz ilçesinde yaşayan Adnan Bala ve eşi Kerime Özdemir, evlerinde besledikleri kümes hayvanları ile dikkat çekiyor. Çoğu insan evlerinde kedi, köpek gibi hayvanlar beslerken, çiftin hayvan tutkusu ise farklılık gösteriyor. Özellikle 'Beşbeş' adını verdikleri horoz, çiftin her söylediğine tepki veriyor. Motosikletle gezmeyi seven, gittikleri her yerde yanlarından ayrılmayan Beşbeş'i evlatları gibi gören çift, özellikle Beşbeş'i motosikletle gezerken görenlerin, dönüp bir daha bakma ihtiyacı duyduğunu söylüyor.

"Motorla gezdiği için etraftaki insanların tuhafına gidiyor"

Tekne tamirciliği yapan, gittiği hemen hemen her yere horozu Beşbeş'i de götüren Adnan Bala, "Benim hastalığım bu, başka bir şey beslemiyorum. Sabah kalkıyorum, yemlerini sularını veriyorum, çayımı istiyorum. Açıyorum müziklerini; müzik dinlemeyi seviyorlar. Televizyon izlemeyi seviyorlar. Beşbeş, motorla gezmeyi çok seviyor. Haftada bir iki kez yıkıyorum, özel ilaçları var" dedi.

Horozu motosikletle veya omzunda gezdirirken görenlerin zaman zaman şaşkınlık yaşadığını, kimilerinin ise gelerek sevdiğini anlatan Özdemir, "Motorla gezdiği için etraftaki insanların tuhafına gidiyor. 'Kedi, köpek gördük ama böyle horoz ilk defa görüyoruz' diyorlar. Denize gidersem denize, yaylaya gidersem yaylaya götürüyorum. Çalıştığım yere götürüyorum. Oradan bir yere ayrılmaz, oturur bekler. Ayrı bir dünya benim için, ayrı bir zevk. Vaktimin çoğunu bununla geçiyorum" dedi.

"Gittiğimiz her yere götürüyoruz"

Evlerinin bir odasında 2 horoz ile 3 tavuk beslediklerini, hepsinin kendisini hayata bağladığını anlatan Kerime Özdemir de, özellikle Beşbeş adını verdikleri horozun ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Özdemir, "O bana bana hediye gelmişti, ben de onu eşime verdim. O benim her şeyim, koynumda yatardı, kucağımda büyüdü, bensiz yapamaz o. Hepsi beni hayata bağlıyor. Motoru çok seviyor. Kedi, köpek besleyen insanlar var ama ben de bunları besliyorum. Bir oda onlara ait. Kümesleri var, her şeyleri var. Yolda görenler şaşırıyor, fotoğrafını çekiyorlar. 'Satılık mı diye soruyorlar'; hayır canımı istesinler vermem. Gittiğimiz her yere götürüyoruz. Erdemli'ye kadar motorun üstünde gider, çünkü motor hastası benim oğlum. Bu da benim hobim işte, ne yapayım" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Bir Adam Motosikletiyle Horozunu Gezdirdi - Son Dakika

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