 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Mersin Belediye Başkanları, MGC Başkanı ve gazeteciler katıldı. Törende konuşan MGC Başkanı, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını ve medyanın güçlü tutulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gazetecilik etik değerlerine bağlı olmanın önemine değinildi ve gazetecilerin birlik ve beraberlik içinde çalışmalarının önemi vurgulandı.

Mersin\'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi
10.01.2024 - 11:50,  Güncelleme: 12:06
Abone Ol

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MGC Başkanı Kaya Tepe ile gazeteciler ve bazı kurum temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende MGC Başkanı Kaya Tepe çelenk sundu.

Programda açıklamada bulunan MGC Başkanı Kaya Tepe, 10 Ocak'ın tarihsel süreci hakkında bilgiler verdi. 10 Ocak tarihinin, gazetecilerin haklarının yasal güvenceye alındığı gün olduğunu söyleyen Kaya Tepe, "1961 yılında 9 patron olayı sonucu gazeteciler kazanım sahibi oldu. Bu sebeple bugünü tarihe taşımamız, bizi var eden değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Gazeteciler tarihin her döneminde en zor şartlarda görevini yaptılar. Teknolojik gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin bize fayda sağlayacağını düşünürken, ne yazık ki öyle olmadı. Özellikle teknolojinin gelişmesi, dijital medyaya geçiş, eski geleneksel medyayı çok zor durumda bıraktı. Bütün medya çalışanları gazeteciler şuan zor durumdalar. Gazetelere verilen ilanların sayıları azaldı. Çok büyük bir baskı maliyetleriyle karşı karşıyalar. Demokrasinin güçlü olmasını istiyorsanız, medyanızı güçlü tutmanız lazım. Gazeteciler, sesini duyurmak isteyen vatandaş adına bir şekilde bunu siyasi otoriteye ulaştırmaya çalışır" dedi.

10 Ocak tarihini, gazetecilerin dayanışma günü olarak niteleyen MGC Başkanı Kaya Tepe, "Profesyonel gazetecilerin bu işi yaparken gazetecilik etik değerlerine bağlı olduğunu, ona göre gazetecilik yaptığını unutmamak gerekir. Tabi bütün gruplarda örgütlü olmak, birlik olmak çok önemli ve emeğin en yüce değer olduğunu, dayanışmanın, birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Basın ahlak ilkelerine bağlı, tarafsız, toplum yararını her şeyin üstünde tutan ve özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarının gününü kutluyorum. Gazetecilik uğruna hayatlarını kaybeden her bir meslektaşımıza, her bir vatan evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zor şartlar altında ilkeli ve doğru anlayışıyla toplumun gözü, kulağı olmaya devam eden gazetecilerin birlik ve beraberlik simgesi olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Programda, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de birer konuşma yaparak gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Tarhan, törenin sonunda fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Neşet Tarhan, Cumhuriyet, Mezitli, Mersin, Etkinlikler, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:34
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:14 Kalça ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen İngiliz kadın, operasyonun ardından hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:58:31. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement