Mersin\'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, MGC Başkanı Kaya Tepe ile gazeteciler ve bazı kurum temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende MGC Başkanı Kaya Tepe çelenk sundu.

Programda açıklamada bulunan MGC Başkanı Kaya Tepe, 10 Ocak'ın tarihsel süreci hakkında bilgiler verdi. 10 Ocak tarihinin, gazetecilerin haklarının yasal güvenceye alındığı gün olduğunu söyleyen Kaya Tepe, "1961 yılında 9 patron olayı sonucu gazeteciler kazanım sahibi oldu. Bu sebeple bugünü tarihe taşımamız, bizi var eden değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Gazeteciler tarihin her döneminde en zor şartlarda görevini yaptılar. Teknolojik gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin bize fayda sağlayacağını düşünürken, ne yazık ki öyle olmadı. Özellikle teknolojinin gelişmesi, dijital medyaya geçiş, eski geleneksel medyayı çok zor durumda bıraktı. Bütün medya çalışanları gazeteciler şuan zor durumdalar. Gazetelere verilen ilanların sayıları azaldı. Çok büyük bir baskı maliyetleriyle karşı karşıyalar. Demokrasinin güçlü olmasını istiyorsanız, medyanızı güçlü tutmanız lazım. Gazeteciler, sesini duyurmak isteyen vatandaş adına bir şekilde bunu siyasi otoriteye ulaştırmaya çalışır" dedi.

10 Ocak tarihini, gazetecilerin dayanışma günü olarak niteleyen MGC Başkanı Kaya Tepe, "Profesyonel gazetecilerin bu işi yaparken gazetecilik etik değerlerine bağlı olduğunu, ona göre gazetecilik yaptığını unutmamak gerekir. Tabi bütün gruplarda örgütlü olmak, birlik olmak çok önemli ve emeğin en yüce değer olduğunu, dayanışmanın, birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Basın ahlak ilkelerine bağlı, tarafsız, toplum yararını her şeyin üstünde tutan ve özel hayata saygılı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bütün basın mensuplarının gününü kutluyorum. Gazetecilik uğruna hayatlarını kaybeden her bir meslektaşımıza, her bir vatan evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zor şartlar altında ilkeli ve doğru anlayışıyla toplumun gözü, kulağı olmaya devam eden gazetecilerin birlik ve beraberlik simgesi olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Programda, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de birer konuşma yaparak gazetecilerin gününü kutladı. Başkan Tarhan, törenin sonunda fotoğraf makinesi ile gazetecilerin fotoğrafını çekti. - MERSİN