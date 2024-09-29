Mersin\'de Çocuklar İçin İtfaiyecilik Etkinliği Düzenlendi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Sayapark Alışveriş Merkezinde çocuklar için eğitici etkinlik düzenledi.

AVM içerisinde kurulan eğitim parkurunda çocuklar, itfaiyecilik mesleğini keşfetme fırsatı buldu. Çocuklar aynı zamanda parkurda yer alan çeşitli aktivitelerle yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi oldu. Ayrıca, etkinlik alanında kurulan bilgilendirme standında uzman itfaiyeciler, ziyaretçilere meslekleri hakkında detaylı bilgi vererek yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliği, çocukların itfaiyecilik mesleğine olan ilgisini ve yangın güvenliği konusundaki farkındalığını arttırdı. - MERSİN