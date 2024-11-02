Mersin'de Ekmeğe Rekabet: Fiyatlar Düşüyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Ekmeğe Rekabet: Fiyatlar Düşüyor!

Mersin\'de Ekmeğe Rekabet: Fiyatlar Düşüyor!

Mersin'de bir fırıncının 7 TL'ye ekmek satması, marketlerin fiyatı 4 TL'ye çekmesine neden oldu.

02.11.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir fırıncı 10 lira olan ekmeği 7 TL'ye satınca, aynı sokaktaki 2 market de indirim yaparak ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Fırıncılar arasındaki rekabet dolayısıyla düşen ekmek fiyatı ise vatandaşa yaradı. Ekmeği 7 liradan satmaya devam edeceğini belirten fırın işletmecisi İsmail Özen, "Vatandaş sayemde 4 TL'den ekmek alıyor" dedi.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 30 yıldır fırın işleten 69 yaşındaki İsmail Özen, uzun süredir 10 TL olan ekmeği 7 TL'ye satmaya başladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan Mersin Fırıncılar Odasının eski yönetimi, Özen'i mahkemeye verdi. Özen'in, davayı kazanması üzerine fırının sağındaki ve solundaki 2 market de ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Bu rekabet nedeniyle düşük fiyata ekmek satılması mahalle halkını memnun etti.

"Vatandaş benim sayemde 4 TL'den ekmek alıyor"

Burhan Felek Caddesi'nde fırın işleten İsmail Özen, 30 yıldır mesleği sürdürdüğünü söyledi. Uzun süredir ekmeği piyasa fiyatının altına sattığını belirten Özen, "Normalde ben bakkal ve bayilere ekmek vermediğim için, bayi fiyatına 7 TL'den vatandaşa satıyorum. Eski Fırıncılar Odası yönetimi beni mahkemeye verdi, 4 sene mahkeme sürdü. Davayı ben kazandım. Daha sonra üst mahkemeye gönderdiler, yine ben kazandım. Ondan sonra 1-2 sene bayi fiyatına vatandaşa ekmek satmaya devam ettim. Daha sonra bana gelip 'sen de bize uyacaksın' dediler. Ben kabul etmedim. Sonra sağımdaki ve solumdaki markete bedava ekmek verdiler. Baktılar yasa dışı oluyor, sonra 2 bayiye ekmeği 3 TL'den vermeye başladılar. Şu anda bayi 4 TL'den satıyor. Sonuçta vatandaş benim sayemde 4 TL'den ekmek alıyor. Sırf beni zarara uğratmak için 4 TL'den veriyorlar. Yapsınlar bakalım nereye kadar gidecek? Ekmeği onlar 12 TL yaparsa, ben yine 7 TL'den satmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Bir yardımsever bize destekte bulunuyor"

Ekmeği 1 aydır 4 TL'den sattığını belirten market işletmecisi Süleyman Tanhan da bir yardımseverin kendilerine destekte bulunduğunu ifade etti. Böylelikle vatandaşlara ucuz ekmek sattıklarını dile getiren Tanhan, "Bir yardımsever bize yardımda bulunuyor. Biz de vatandaşlarımıza daha ucuz ekmek ve hizmet vermek için buradayız. Bu yardım 2-3 ay daha devam eder. Biz daha uzun süre bekliyoruz. Biz bu ekmeği rekabet amaçlı satmıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet için yapıyoruz. Herkesin görüşü ayrı, herkesin fiyatı ayrı. Bazı fırınlarda 10 TL, bazı fırınlarda 7 TL. Bizim farkımız olsun, vatandaşımıza hizmet olsun. İnşallah yıl sonuna kadar devam ederiz. Hayır kurumlarından destek gelirse, daha da fazlalaştıracağız" dedi.

"Şaşıran oldu, 50 tane ekmek alan oldu"

Aynı sokakta market işleten Abdullah Anıl Ak ise fırıncılar odası yönetiminin ekmeği kendisine 3 TL'den gönderdiğini söyledi. Fırıncılar odası ile fırın işletmecisi arasında rekabet olduğunu ifade eden Ak, "Her yer 10 TL'ye satarken, o 7 TL'ye satıyor. Bunu bitirmek için de bana ekmeği 3 TL'den veriyorlar. Ben de 1 TL kar koyarak 4 TL'ye satıyorum. Bu benim işime geliyor, vatandaşlar da memnun. O fırıncının 7 TL'ye satma nedeni ise kardeşlerinin biri yakıtını, diğeri ununu sağlıyor. Ekmeği 10 liraya satan herkes, 'O neden ucuza satıyor, herkes ondan alıyor, bizden almıyor' diyor. O yüzden fırının civarındaki marketlere ekmeği 4 TL'ye satıyoruz. Yani müşterilerin ona gitmesini azaltıyorlar; bu da baya bir rekabete dönüştü. Fiyatı duyan havalara uçtu, şaşıran oldu, 50 tane ekmek alan oldu. Rekabet, büyük ihtimalle ekmeği 7 TL'den satmayı bırakıncaya kadar devam eder" diye konuştu.

"Biz öncelikle fırıncımıza destek vermek istiyoruz"

Markete müşteri olarak gelen Yakup Korkmazoğlu, "Her yerde ekmek 10 TL, yan tarafta 7 TL ama burada 4 TL olduğu için buradan alıyoruz. Daha iyi ve uyguna geliyor bizim için. Ekmeği de iyi, taze ve güzel" ifadelerini kullandı.

Fırına müşteri olarak gelen İsmail Reis de, "Rekabet aslında iyidir, halka yarar ama her şeyin bir rayiç bedeli var. Buradaki esnaf, yıllardan beri olan bir fırıncımız. Biz öncelikle fırıncımıza destek vermek istiyoruz. Maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir yerde 4 TL'ye ekmek satılması insana bir garip geliyor. Biz burada canlı olarak üretimi görüyoruz. Ekmekler sıcak geliyor, ürün kaliteli. Bunları da göz önünde bulundurursak tercihimiz bu seviyede ürünü almak olacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Özen, Fırıncı, Ekonomi, mersin, Yerel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Ekmeğe Rekabet: Fiyatlar Düşüyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Ekmeğe Rekabet: Fiyatlar Düşüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.