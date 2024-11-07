Mersin\'de Ekmek Rekabeti İzdiham Yarattı

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Mersin'de fırıncıların rekabeti nedeniyle tanesi 10 TL olan ekmeği 4 TL'den satan market önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 30 yıldır fırın işleten 69 yaşındaki İsmail Özen, 10 TL olan ekmeği bir süredir 7 TL'ye satmaya başladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan Mersin Fırıncılar Odasının eski yönetimi, Özen'i mahkemeye verdi. Özen'in davayı kazanması üzerine fırının sağındaki ve solundaki iki market de ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Fırıncı İsmail Özen, bakkal ve bayilere ekmek vermediğini, bunun yerine iş yerinin tezgahında bayi fiyatına ekmek sattığını söylerken, iş yerinin yakınındaki markette ise rekabet nedeniyle ekmek 4 liraya satılmaya başlandı.

Mahalle halkı memnun

Fırıncılar arası rekabet nedeniyle düşük fiyata ekmek satılması mahalle halkını memnun etti. Her gün market önüne gelen mahalle sakinleri, düşük fiyattaki ekmeği kaçırmamak için zaman zaman izdiham oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde market önünde yoğunluk yaşanırken, kasalarla getirilen ekmekler adeta kapış kapış gidiyor. Ekmeği 4 TL'den almak için farklı ilçelerden gelenlerin de katılmasıyla market önündeki kalabalık daha da artıyor. Ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar ise 7 TL'den ekmek satan İsmail Özen'in fırınının önünde de sıra oluşturuyor. Ucuz ekmeğe olan yoğun ilgi nedeniyle hem iki markette hem de fırında ekmek hızla tükeniyor.

"Önce 4 lira olduğuna inanmadım; geldim, yerinde gördüm"

Ucuz ekmek almak için 5-6 kilometre mesafeden geldiğini belirten Ender Kurt, "Mersin Yeni Mahalle'den geliyorum. Ekmeğin burada 4 lira olduğunu duyduk. Emekli adamız, nerede ucuz var, oraya gidiyoruz. Önce 4 lira olduğuna inanmadım; geldim, yerinde gördüm. Çok güzel bir hizmet. 10 liraya satan da kazanıyor, 7 liraya satan da kazanıyor, 4 liraya satan da kazanıyor" dedi.

Çamlıbel Mahallesi'nden geldiğini söyleyen Mustafa Koçak da, "Her yerde 10 lira, burada 4 lira. Neden diğer taraflarda 10 lira da burada 4 lira? Yani her yerde ucuz olursa çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Motosikletle 7-8 kilometre mesafeden geldiğini ifade eden Halit Mol, "Yeni Mahalle'de oturuyorum. Ucuz ekmeği ilk başta sosyal medyada gördüm, geldim gerçek mi diye bakmaya. Doğruymuş, birkaç gündür gelip ekmek alıyorum. Demek ki imkan varsa yapılabiliyor. Keşke her yerde yapılabilse, çok güzel olur" diye konuştu.

Ekmeğin 7 liradan satıldığı fırından devamlı ekmek aldığını ifade eden bir vatandaş da, "Markette ekmek 4 liraya satılmadan önce burada 7 liradan satılıyordu. Dolayısıyla diğer yerlerde önceden ekmek hep 10 lira, ama burası 7 liraydı. Ben buradan memnunum, devamlı gelip alıyorum" dedi.

"Mersin'in her yerinden geliyorlar"

Market sahibi Süleyman Tanhan, ekmek almak için insanların Mersin'in her yerinden geldiklerini söyledi. Tanhan, "Gördüğünüz gibi vatandaş memnun ve yoğunluğumuz var. Şu an ne yapacağımızı şaşırdık, o kadar talep var ki artık ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu. - MERSİN