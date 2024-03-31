Mersin\'de Engelliler ve Yaşlılar Oy Kullanmak İçin Zorluk Yaşıyor

Yerel

Mersin'de bir okulda asansör olmadığı için yaşlılar ve engelliler oy kullanacakları sandıklara güçlükle ulaşabildi.

Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda da vatandaşlar Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullandı. Kent merkezindeki okulda oy kullanan vatandaşlar arasında yaşlılar ve engelliler de yer aldı. Yaşlılar, ikinci veya üçüncü kattaki sınıflara kurulan sandıklarda oy kullanabilmek için okulda asansör bulunmadığından merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı. Kimisi güçlükle çıkarken, kimisi de yakınlarının yardımıyla oy kullanacakları sınıflara ulaştı.

Türkiye'nin tanınmış ressamlarından engelli Ahmet Yeşil de oy kullanmak için okula tekerlekli sandalye ile geldi. Oy kullanacağı sandığın 2. katta olmasından dolayı asistanı ve çevredekilerin yardımıyla merdivenden çıkartılan Yeşil, bu sırada karşılaştığı Vali Ali Hamza Pehlivan'a yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

"iki seçimdir inadına en üst katı veriyorlar"

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Yeşil, vatandaşlık görevini büyük bir zorlukla yaptığını söyledi. Daha önce İlçe Seçim Kurulu'na ve muhtarlığa tekerlekli sandalye kullandığından dolayı oyunu birinci katta kullanabilmek için dilekçe verdiklerini belirten Yeşil, "Fakat iki seçimdir inadına en üst katı veriyorlar. Asansörü olmayan bir okul, merdivenler de çok sağlıklı değil. Hem vatandaşlık görevinizi yapın, oyunuzu muhakkak kullanın diye televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde yayın yapıyorlar, fakat oraya gittiğimiz zaman da hiçbir kolaylıkla karşılaşmıyoruz. Oyumuzu binbir zorlukla kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Orada sadece ben değil, onlarca yaşlı insanın, yürümekte zorluk çeken insanın o merdivenleri nasıl çıktığını bende anlayamadım. Biz asistanlarımla sağolsunlar zorla da olsa çıktık, oyumuzu kullandık. Vatana millete hayırlı olsun. Ama vatandaşa görevini yapmayanları da göreve davet ediyorum" dedi. - MERSİN