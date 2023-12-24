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Mersin'de 'Gazze'den sonra.. Hangi öyküye öyküneceğiz?' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de 'Gazze'den sonra.. Hangi öyküye öyküneceğiz?' konulu konferans düzenlendi

Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Eğitim Bir-Sen Mersin Şubeleri ortaklığında Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konuşmacı olduğu 'Gazze'den sonra.. Hangi öyküye öyküneceğiz?

Mersin\'de \'Gazze\'den sonra.. Hangi öyküye öyküneceğiz?\' konulu konferans düzenlendi
24.12.2023 - 13:45,
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Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Eğitim Bir-Sen Mersin Şubeleri ortaklığında Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun konuşmacı olduğu 'Gazze'den sonra.. Hangi öyküye öyküneceğiz?' konulu konferans düzenlendi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin, tarihin nadir kaydettiği bir insanlık suçu ve dram ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimiz canlarını kaybediyor, hayatta kalanlar ise temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Tüm dünya kör ve sağır olsa da bizler gönül coğrafyamızın en nadide parçalarından birisi olan Gazze'deki kardeşlerimizin haklı davasının sesi oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Bizler Mersin Üniversitesi olarak Gazze'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmadık, kalmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin bizlere verdiği güç ile üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İşlenen bu insanlık suçunun bir an önce bitmesi ve sorumluluk sahibi tüm uluslararası kuruluşların kalıcı barışın sağlanması için ivedi şekilde pozisyon alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Mücadelelerini sürdüren Filistin halkının, insanlığın ve Müslümanlığın haysiyetini koruma görevini yerine getirdiğini belirten Yaşar, "İsrail zulmü karşısında sadece yüreklerindeki iman gücüyle mücadelelerini sürdüren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. İnançlarını ve vatanlarını savunurken hunharca katledilen şehitlerimize rahmet, bu kutlu mücadelede yaralanan gazilerimize ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Gazze, bildiklerimizi test etmemizi ve yapılanları daha doğru anlamamızı sağlama konusunda büyük bir öğretmen"

Gazze'yi ve Filistin'i konuşmaya her zaman devam edeceklerini belirten MEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Baykan ise "Gazze, bildiklerimizi test etmemizi, yapılanları ve hakikati daha doğru bir şekilde anlamamızı sağlama konusunda büyük bir öğretmen. Gazze'den sonra sadece dünyada egemenlerin koyduğu düzenler hakkında değil, akademide ve bilim dünyasında da birçok yeni şey yazılacak. Bizlerin Gazze'ye karşı duyarlılığı, sadece Gazze'deki yapılan büyük kötülüğü görmemizi, anlamamızı ve hep gündemde tutmamızı sağlamakla kalmıyor, bizi de eğitiyor. Bu amaç doğrultusunda da benzer programlarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından verilen konferansa geçildi. Gazzelilerin büyüklüğünün topraklarını değil, dünyalarını savunuyor olmalarından geldiğini belirten Prof. Dr. Fazlıoğlu, "Bizler hangi anlam ve değer dünyası içinde yaşıyoruz? Bir insan toprak için değil, değerleri için ölümü göze alır. İnsan, kültür, millet esas itibarıyla dünyasını korur. Bizim dünyamız var mı? Varsa bu dünyanın temel ögeleri nelerdir? Hangi değerlere dayanıyor ve bunun ne kadar bilincindeyiz? Hiçbir millet bir matematik teorisi için ordu kurmuyor ama vatan için ordu kuruyor. Vatan bir kavram. Onun için her şeyi yapıyorsun. Kavramlar bu kadar önemli. Türkiye'de maddi vatanı korumak için ordu kuruyoruz ama manevi vatanı korumak için neler yapıyoruz? Bu konuya çok fazla önem vermemiz gerekiyor. O zaman Filistin meselesine daha doğru bir yaklaşımla bakabiliriz" dedi.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'na günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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