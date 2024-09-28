Mersin\'de Hızlı Tren Projesi İncelemesi

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin-Adana- Gaziantep arasında toplam uzunluğu 310,5 kilometre olan 'Hızlı Tren Hattı' projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Tarsus ilçemizde yapımı devam eden şehir geçiş güzergahındaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "Mevcut durumda 361 kilometre olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası hızlı tren projesinin tamamlanması ile 310,5 kilometreye düşecek ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecektir. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 45 seviyesine ulaşmıştır. Mersin-Adana arasındaki hızlı tren hattında, tren hızı saatte 200 kilometreye kadar çıkabilecek, ulaşım 35 dakikaya inecektir" dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanına ulaşım için inşa edilecek 10 kilometre uzunluğundaki tren hattı ile Mersin veya Adana'dan trene binen vatandaşların, 23 dakikada havalimanına ulaşacağı bilgisini de paylaşan Vali Pehlivan, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı yıllık tahminen yaklaşık 6,4 milyon yolcu, 99,2 milyon ton yük kapasitesi ile hizmet verecektir. Mersin ve bölgemizin ticaret, tarım, turizm, lojistik gibi önemli sektörlerine büyük katkılar sağlayacak, ilgili firmaların ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artıracak, ticaretin bir çok açıdan gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın daha da güçlenmesine ivme katacaktır. Bu büyük yatırımı ilimize, bölgemize ve ülkemize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüne, her kademede katkı ve emeği geçenlere Mersin olarak şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz eşlik etti. - MERSİN