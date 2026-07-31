Mersin'de İnşaatta Lahit Mezar Bulundu - Son Dakika
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Mersin'de İnşaatta Lahit Mezar Bulundu

Mersin\'de İnşaatta Lahit Mezar Bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde inşaatta bulunan lahit mezar nedeniyle inşaat durduruldu ve koruma altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde, yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 Birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken, yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Deveci Mahallesi eski hastane bölgesinde başlatılan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 Birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatında, çevre düzenleme için kazılması esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismin çevresini kazmaya başladıklarında üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşan bir ekip sevk edildi. Alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahit gün yüzüne çıkarıldı.

Henüz tespiti yapılmayan lahit mezarın incelenmesi için inşaatın durdurulmasına karar verildi.

Yapımı tamamlanma aşamasında olan inşaat alanında Müze Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Çalışmalarla ilgili Adana Müze Müdürlüğü'nün kararı ve değerlendirmesi beklenirken, sürecin yaklaşık 1 ay daha sürebileceği öğrenildi.

İnşası durdurulan İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası tamamlandığında, 8 birimli Aile Sağlık Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak hizmet verecek. Aynı zamanda Sağlıklı Yaşam Merkezinin de olacağı projede Ruh Sağlığı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı, Tıbbi Hizmetler, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim, Sigara Bırakma, Tütün ve Madde Bağımlılığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı hizmetleri verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İnşaatta Lahit Mezar Bulundu - Son Dakika

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