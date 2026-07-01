Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı Mersin\'de kutlandı

Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Kabotaj Kanununun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken, deniz şehitleri de anıldı.

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen törende, Mersin Bölge Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Mersin Müdürlüğü ve Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Mersin Bölge Liman Başkanı Aytekin Sarıca, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile deniz ve iç sularda yük ve yolcu taşımacılığı başta olmak üzere tüm denizcilik faaliyetlerinin Türk vatandaşları ve Türk bayraklı gemiler tarafından yürütülme hakkının kazanıldığını belirtti. Kanunla birlikte kapitülasyonların yabancı bayraklı gemilere sağladığı imtiyazların da sona erdiğini ifade eden Sarıca, "Kabotaj Kanunu, denizlerimiz ve iç sularımız üzerindeki hakimiyetimizin sağlanması ile Türk bayraklı gemilerimizin uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından ticari ve stratejik öneme sahiptir. Bu büyük kazanımın 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türk Denizcilik Filosunun son çeyrek yüzyılda önemli gelişim gösterdiğini kaydeden Sarıca, 2025 yılı itibarıyla 53 milyon dedveyt tonu aşan kapasitesiyle dünyanın en büyük 10. filosu konumuna ulaştığını söyledi.

2025 yılında 5 binin üzerinde gemi hareketi gerçekleşti

Mersin'in denizcilik alanında önemli liman tesislerine ev sahipliği yaptığını dile getiren Sarıca, "Bölge Liman Başkanlığımız idari sahasında bulunan 15 uluslararası liman tesisinde 2025 yılı itibarıyla 5 binin üzerinde gemi hareketi gerçekleşirken, 40 milyon tonun üzerinde yük elleçlemesi yapıldı. Bu sayede Mersin, sivil ticarette önemli bir liman kenti olma özelliğini güçlendirmiştir" diye konuştu.

Mersin denizcilik sektörünün devletin desteğiyle büyümeye devam ettiğini belirten Sarıca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere denizciliğe hizmet etmiş tüm denizcileri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, tüm denizcilerin ve vatandaşların 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı.

Program, Atatürk Parkındaki Refah Şehitleri Anıtı önünde deniz şehitleri anısına çelenk bırakılması ve su takı gösterisinin gerçekleştirilmesiyle sona erdi. - MERSİN