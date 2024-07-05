Mersin\'de Kadın Konukevi Belediyeye Geçti

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinin aldığı kararla, mülkiyeti belediyeye ait olan Kadın Konukevinin, önceki yönetim döneminde bakanlığa tahsisini içeren 4 Aralık 2023 tarih ve 131 sayılı meclis kararı iptal edildi. Oybirliği ile alınan kararla birlikte kadın konuk evi binası Akdeniz Belediyesi bünyesine geçti.

Akdeniz Belediye Meclisi, Temmuz Ayı İkinci Birleşim 1. Oturumu, Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, önceki yönetim döneminde alınan meclis kararı ile bakanlığa tahsisi yapılan, mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait olan kadın konuk evi ile ilgili tahsis işleminin iptaline ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Tahsisin iptali hakkında komisyonlardan oybirliği ile gelen kararla birlikte, belediyenin önceki yıllarda inşa ettiği konuk evi binasının Akdeniz Belediyesi bünyesine katılımı gerçekleşti.

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, meclis üyelerinin önceki döneme ilişkin bazı eleştirileri üzerine bir değerlendirme yaptı. Sarıyıldız; "Önceki dönemin kimi icraatlarının her meclis toplantımızda gündeme gelmesi veya tartışılması doğru değil. 'Önümüzdeki süreçte nasıl daha iyi yaparız' konusunu konuştuğumuz, örneğin kadın konuk evini nasıl halkımızın hizmetine kazandırılabileceğimizi yahut burası için nasıl bir ek bütçe, destek oluşturabileceğimizi tartışalım. Özellikle bu tarz konulara olumlu pencereden bakarsak eğer, meclisimiz daha sağlıklı işler ve koordineli şekilde yürür bir hale gelir. Komisyon çalışmalarında oybirliği ile alınan bu karar bizim için gerçekten çok önemli. Meclis toplantılarımızın bu şekliyle devamı ayrıca için çok kıymetli" dedi. - MERSİN