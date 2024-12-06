Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Mersin\'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kış mevsimi ile birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Ekipler, 1100 rakım üzerindeki bölgelerde yol açma ve arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

06.12.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Karla mücadele ekipleri, 1100 rakımın üzerinde olan bölgelerde yol açma, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle yüksek kesimlere düşen kar yağışına karşı teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için nöbetini sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yol açma, arama ve kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, yol açma çalışmalarına ağırlık veriyor. İhbarları yakından takip eden ekipler, hiçbir vatandaşın ve canlının mahsur kalmaması adına yüksek rakımlı yerlerde çalışmalar yapıyor.

Gülnar ve Mut ilçesinde çalışmalar sürüyor

Gülnar ilçesinin 1100 rakımın üzerinde olan mahallelerinde gece başlayan kar yağışı belirli lokasyonlarda etkili olurken, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Ekipler kar yağışının yeniden başlama ihtimaline karşı teyakkuzda bekledi. Karla kaplanan yolların açılması için sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler; 1 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 kamyonet, 7 personel ile Bolyaran, Köseçobanlı, Gezende mahalleleri ile Alanboğaz, Bardat, Taşdüştü, Elmakuzu yolunda çalışma yaptı. Gevleğiz ve Kuskan yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Ekipler ayrıca Mut ilçesinde 3 greyder, 3 kanal kazıcı, 2 loder, 3 kamyonet ve 20 personel ile Dağpazarı Mahallesi ve Söğütözü yaylasında aralıksız olarak yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, mersin, Yerel, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi Narin cinayeti davasında anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.