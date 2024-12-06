Mersin\'de Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kış mevsiminin gelmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Karla mücadele ekipleri, 1100 rakımın üzerinde olan bölgelerde yol açma, arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle yüksek kesimlere düşen kar yağışına karşı teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için nöbetini sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yol açma, arama ve kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalışan ekipler, yol açma çalışmalarına ağırlık veriyor. İhbarları yakından takip eden ekipler, hiçbir vatandaşın ve canlının mahsur kalmaması adına yüksek rakımlı yerlerde çalışmalar yapıyor.

Gülnar ve Mut ilçesinde çalışmalar sürüyor

Gülnar ilçesinin 1100 rakımın üzerinde olan mahallelerinde gece başlayan kar yağışı belirli lokasyonlarda etkili olurken, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Ekipler kar yağışının yeniden başlama ihtimaline karşı teyakkuzda bekledi. Karla kaplanan yolların açılması için sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan ekipler; 1 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 kamyonet, 7 personel ile Bolyaran, Köseçobanlı, Gezende mahalleleri ile Alanboğaz, Bardat, Taşdüştü, Elmakuzu yolunda çalışma yaptı. Gevleğiz ve Kuskan yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Ekipler ayrıca Mut ilçesinde 3 greyder, 3 kanal kazıcı, 2 loder, 3 kamyonet ve 20 personel ile Dağpazarı Mahallesi ve Söğütözü yaylasında aralıksız olarak yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı. - MERSİN