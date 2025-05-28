Mersin'de Kız Kardeşlerin Spor Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Kız Kardeşlerin Spor Başarısı

28.05.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesiyle gülle atmada dünya ikinciliği elde eden Nidanur Turhan ve Türkiye birincisi olan Nisa Zehra Turhan kardeşler, spor dünyasında büyük bir başarıya imza attı.

- Mersin'de kız kardeşlerden spor başarısı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kır Çiçekleri' projesiyle spora kazandırılan Nidanur ve Nisa Zehra Turhan kardeşler, gülle atmada dünya ve Türkiye çapında elde ettikleri derecelerle hem ailelerinin hem de tüm Türkiye'nin gururu oldu.

Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı mahallelerdeki yetenekli kız çocuklarını spora kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Kır Çiçekleri' projesiyle yolları kesişen Tarsus'un Atalar Mahallesi'nde yaşayan Nidanur ve Nisa Zehra Turhan kardeşlerin hayatı değişti. Gülle atma branşında birlikte çalışarak büyük başarılara imza atan kardeşler, bugün sadece Mersin'in değil, Türkiye'nin de gurur kaynağı. Küçük yaşta kurdukları büyük hayalleri azimle gerçekleştiren bu iki sporcu, aynı zamanda birçok kız çocuğuna umut ve ilham oluyor. Kır Çiçekleri projesine 4 yıl önce katılan 14 yaşındaki Nidanur Turhan, yıllar süren emek ve azim, onu Sırbistan'da düzenlenen uluslararası şampiyonada dünya ikinciliğine taşıdı. Gece gündüz demeden yapılan antrenmanlar ve bitmeyen bir inançla gelen bu başarı, onun spor yolculuğunda ne kadar ileriye gidebileceğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Ablası Nidanur'un izinden giden 13 yaşındaki Nisa Zehra Turhan da aynı azim ve tutkuyla başarıya koşuyor. Hem sporda hem eğitimde gösterdiği çabayla dikkat çeken Nisa, aldığı birinciliklerle Mersin'i ve Türkiye'yi gururlandırıyor. Zorluklara rağmen vazgeçmeyen iki kardeşin bu örnek başarısı, en büyük destekçileri olan anne Nurşen ve baba Nezir Turhan'a da büyük gurur yaşatıyor. Ailenin en küçüğü, 8 yaşındaki Tuana Turhan ise ablalarının izinden giderek gelecekte büyük başarılara imza atmayı hayal ediyor.

"Burası benim ikinci evim"

Kır Çiçekleri'nde gülle sporcusu olan 14 yaşındaki Nidanur Turhan, 4 yıldan beri projede yer aldığını ve son başarısının Sırbistan'da gerçekleştirilen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmek olduğunu kaydederek, "Bu başarı hem benim hem ailem hem de hocalarım için çok gururlandırıcı bir durum. Ben kendi başarımdan daha çok, bana emek verenlerin ve benim için çabalayanları gururlandırdığım için mutlu oldum. Hocalarım ben fark etmeden antrenmanlarımız ile beni dünya şampiyonasına hazırlamış. Hayatımdaki önemli kişilerin benim için çabaladığını ve güvendiğim kişilerin de bu güvenimi boşa çıkarmadığını öğrendim. Bunun için çok mutlu oldum" dedi.

"Ben kendimi burada keşfettim"

Kır Çiçekleri'nde ablası gibi gülle sporcusu olan 13 yaşındaki Nisa Zehra Turhan ise ablasıyla birlikte çalışmasının kendisine avantaj sağladığını belirterek, "Hocamdan çok fazla teknik öğreniyorum ama ablamın da bana katkısı oluyor. Ablamla aynı branştayız ve antrenmanları birlikte yapıyor olmak, bana kendimi çok daha güvende hissettiriyor. Ablam her zaman yanımda. Ailemizi 15 günde bir görüyoruz. Burası benim de ikinci evim gibi. Bütün düzenimiz burada. Buraya gelmem benim için büyük bir avantaj. Ben kendimi burada keşfettim ve Türkiye başarısı elde ettim. U-14 Bursa Salon Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldum" diye konuştu. Proje sayesinde daha istikrarlı ve disiplinli çalıştıklarını anlatan Turhan, "Hayallerimizi gerçekleştiren bu yolda Kır Çiçekleri'nde olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Kır Çiçekleri'ndeki her çocuk ayrı bir renk, ayrı bir çiçek"

Kır Çiçekleri Projesi Sorumlu Yöneticisi Ayper Çiğdem Toraman, Nidanur'un Kır Çiçekleri yolculuğunun 2021 yılında başladığını, oldukça disiplinli ve çok başarılı bir öğrenci olduğunu kaydetti. Nisa'nın ise ablası Nidanur'u örnek alarak onun yolundan gittiğini belirten Toraman, projeye seçilen Kır Çiçekleri'nin çok başarılı öğrenciler olduğunu anlatarak, "Genel olarak tüm kızlarımız çok disiplinli ve planlı hareket ediyor. O yüzden tüm Kır Çiçekleri'ni yürekten kutluyorum. Bu gururu yaşamamızda emeği geçen herkese ve desteğini her zaman hissettiğimiz, çocukları çok seven ve önemseyen Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Kır Çiçekleri'ndeki her bir çocuğumuz, projenin adı gibi ayrı bir renk, ayrı bir çiçek. Bizler de onların bu başarılarını gördükçe, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kere daha anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Mersin, Yerel, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Kız Kardeşlerin Spor Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:49:32. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kız Kardeşlerin Spor Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.