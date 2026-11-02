Mersin\'de Kızılay kulüp danışman öğretmenleri gönüllülük için bir araya geldi

Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Mersin'de düzenlenen toplantıda, okullardaki Kızılay kulübü faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerde gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ele alındı.

Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Türk Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli şube başkanlıklarının katkılarıyla Kızılay Kolu Kulübü Danışman Öğretmenleri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Yenişehir İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonundaki programa Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitim yöneticileri, şube başkanları ve danışman öğretmenler katıldı.

Öğrenciler iyilik hareketinin gönüllüleri olacak

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Türk Kızılayının yardımlaşma, merhamet ve insanlık sevgisinin en köklü sembollerinden biri olduğunu belirterek, okullarda yürütülen Kızılay kulübü faaliyetlerinin bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Öğretmenlerin yardımlaşma kültürünü yaşatan ve bu büyük mirası geleceğe taşıyan gönül elçileri olduğunu ifade eden Özdemirci, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'köklerden geleceğe' uzanan vizyonu doğrultusunda öğrencilerin merhamet, vicdan ve yardımlaşma bilinciyle yetişmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Gönüllülük bilinci küçük yaşlarda kazandırılacak

Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfi Parıltı da konuşmasında, toplumsal dayanışma kültürünün gelişmesinde eğitimin önemine dikkat çekti. Kızılay Kolu danışman öğretmenlerinin çocukların ve gençlerin gönüllülük bilinci kazanmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Parıltı, iyilik hareketinin gelecek nesiller tarafından da güçlü şekilde sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Mersin genelindeki çalışmalar anlatıldı

Toplantıda, 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla temelleri atılan ve 158 yıllık geçmişe sahip Türk Kızılayının tarihi birikimi ile günümüzdeki insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kızılay Mersin İl Merkezi Başkanlığının ilçe şubeleri, kan merkezi, toplum merkezi ve afet birimleriyle yürüttüğü sosyal yardımlar, kıyafet destekleri, kan bağışı faaliyetleri, afet hazırlıkları ve gönüllülük çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Ayrıca Mersin'de hayata geçirilmesi planlanan aşevi projeleri, Kızılay Butik çalışmaları, üniversitelerle iş birlikleri ve gönüllülük merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında Kızılayın çalışma alanları, faaliyetleri ve gönüllülük anlayışına ilişkin sunumlar da gerçekleştirildi. Okullardaki Kızılay kulüplerinin daha etkin hale getirilmesi, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımının artırılması ve öğretmenlerle sürdürülebilir iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği toplantı, emeği geçenlere teşekkür edilmesiyle sona erdi.