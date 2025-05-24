Mersin'de Kuraklık Sorununa Kalıcı Çözüm: Yeni Su Kaynağı Bulundu - Son Dakika
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Mersin'de Kuraklık Sorununa Kalıcı Çözüm: Yeni Su Kaynağı Bulundu

Mersin\'de Kuraklık Sorununa Kalıcı Çözüm: Yeni Su Kaynağı Bulundu
24.05.2025 14:24  Güncelleme: 14:26
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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mut ilçesindeki Bozdoğan Mahallesi'nde kuraklıktan dolayı yaşanan içme suyu sıkıntısını kalıcı olarak çözdü. Yeni su kaynağına ulaşan MESKİ, suyun köye ulaştırılması için 3,5 km uzunluğunda boru hattı döşedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde kuraklıktan dolayı yaşanan içme suyu sıkıntısına kalıcı çözüm buldu. Sondaj çalışmasında yeni su kaynağına ulaşan MESKİ, suyun köye ulaştırılması için 3 bin 500 metre uzunluğunda boru hattı döşedi.

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunmak için kent genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. MESKİ, bu kapsamda Mut ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'nde kuraklıktan dolayı yaşanan içme suyu yetersizliğine kalıcı çözüm sağlayacak önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi. İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Bozdoğan Mahallesi'nde sulama amaçlı da kullanılan Kartalkayası mevkiindeki mevcut içme suyu kaynağının, özellikle yaz aylarında kuraklığa bağlı olarak yetersiz kalması üzerine harekete geçen MESKİ, sondaj çalışmasında yeni su kaynağına ulaştı. MESKİ ekipleri, suyun köye ulaştırılması amacıyla terfi istasyonu ile birlikte 110 milimetre çaplı 3 bin 500 metre uzunluğunda HDPE boru hattı döşedi. Enerji temininin sağlanmasının ardından tesisin devreye alınmasıyla Bozdoğan Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanacak.

"Kırsal bölgelerde bu tip çalışmalar çok değerli"

Bozdoğan Mahalle Muhtarı İbrahim Pelit, küresel ısınmadan dolayı yeraltı sularının azaldığını ve içme suyu sıkıntısı başladığını belirterek, sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ilettiklerini kaydetti. Başkan Seçer'in mahallelerinde sondaj kuyusu açılması için destek verdiğini ifade eden Pelit, "Mahallemize vurulan sondajdan su çıktı. Yeterli su olduğunun görülmesi üzerine MESKİ, bu suyu mahallemize taşımak için çalışmaya başladı. Burası kırsal bir bölge. Özellikle kırsal bölgelerde bu tip çalışmalar gerçekten çok anlamlı, kıymetli ve değerli" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kuraklık Sorununa Kalıcı Çözüm: Yeni Su Kaynağı Bulundu - Son Dakika

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