Mersin\'de Kurbanlık Satış Denetimleri

23.05.2026 16:28
Kurban Bayramı öncesi Mersin'de satış noktalarında hijyen ve güvenlik denetimleri sürüyor.

Mersin'de Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli, huzurlu ve hijyenik ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla kurbanlık satış noktalarındaki denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde kurulan kurbanlık satış alanlarında gerçekleştirilen denetimlere Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özlan, Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile ilçe müdürleri katıldı. Ekipler tarafından satış alanlarında hijyen koşulları, çevre düzeni ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesine yönelik oluşturulan saha düzenlemeleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca kurbanlık hayvanların genel sağlık durumları ile gerekli belge ve evrakları da titizlikle incelendi. Yetkililer, bayram sürecinde vatandaşların sağlığı ve huzuru için saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Öte yandan ekiplerin, Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini artırarak sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

