Mersin'de Mako Köpek Balığı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Mersin'de Mako Köpek Balığı Serbest Bırakıldı

Mersin\'de Mako Köpek Balığı Serbest Bırakıldı

Çınar Küçük, yakaladığı mako köpek balığını zarar vermeden denize geri bıraktı; tepkiler karışık.

17.05.2025 10:40
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Mersin'de hobi olarak balık avlayan Çınar Küçük, oltasına takılan yaklaşık 120 santimetre boyundaki mako cinsi köpek balığını, yüzgecine takılan olta iğnesini çıkarıp bir süre eliyle tutarak yüzdürdükten sonra denize geri bıraktı. Kayda aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Küçük'e bazıları köpek balığını geri bıraktığı için tebrik ederken, bazıları da insanlara zarar vereceği endişesiyle tepki gösterdi.

Mersin'de demir işiyle uğraşan 41 yaşındaki Çınar Küçük, küçüklüğünden beri hobi olarak da balık avlamaya başladı. İyi derecede dalgıç olan Küçük, zaman zaman teknesiyle avlanmaya çıkarken, kayda aldığı görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Son olarak Mezitli ilçesi Viranşehir açıklarında oltasına yaklaşık 120 santimetre boyunda yavru mako cinsi köpek balığı takılan Küçük, teknesine çıkardığı balığı oltasından kurtararak denize geri bırakmak istedi. Yüzgecinde başka bir balıkçının olta iğnesinin takılı olduğunu gören Küçük, bunu da çıkararak, köpek balığını kendisine gelmesi için bir süre eliyle yüzdürerek, denize bıraktı. Kameraya aldığı bu anları da sosyal medya hesabından paylaşan Küçük'e yorumlarda, bazıları köpek balığını geri bırakarak iyi yaptığını yazarken, bazıları da insanlara zarar vereceği endişesiyle tepki gösterdi.

"Suda en az 10 dakika yüzdürdüm"

Olay günü yaşadıklarını anlatan Küçük, "Aslında o anda büyük bir balık yakaladığımı düşünerek çok heyecanlandım. Tekneye getirene kadar büyük bir balık yakaladığımı düşünüyordum. Teknenin yanına gelince mako köpek balığı olduğunu gördüm. Tekneye aldım, kendi iğnemden kurtardıktan sonra yüzgecinde bir iğne daha olduğunu fark ettim. Oradan kurtardıktan sonra su altı kameramı açıp onu tekrar ait olduğu yere geri bıraktım" dedi.

Daha önce yakaladığı için alışkın olduğunu ve korkmadan köpek balığına dokunabildiğini belirten Küçük, "Çok da fazla teknede tutmak istemedim. Çünkü ölme riski vardı. Onu tekrar suya indirip denize ait olduğu yere geri bıraktım. Oltada çekerken çok yoruldu. Tekneyi aldığımda da çırpındığı için yorgundu. Suda en az 10 dakika yüzdürdüm. Kendine geldi ve en sonunda kafasını sallayarak gitti" diye konuştu.

"Çok iyi tepki aldım ancak kötü tepki de aldım"

Çektiği videoyu paylaştıktan sonra çok iyi tepki aldığını ancak kötü tepki de aldığını dile getiren Küçük, "İhtiyacımız olanları alıyoruz ama ihtiyacımız dışında bir canlıyı öldürmek doğru değil. Bu küçük balık olsun, yasaklı tür olsun fark etmiyor. Çoğu insan beni tebrik etti bıraktığım için, ama birçok insan 'niye öldürmedin' diye mesaj attı; bu köpek balığı bize saldıracak falan diye. Daha önce araştırmıştım mako köpek balığının Türkiye'de bir insana saldırdığına dair kayda rastlamadım. O yüzden onu ait olduğu yere denize bırakmanın en doğru şey olduğunu düşünerek öyle de yaptım. Bundan da mutluyum. Şu an o denizde yüzüyor. Bu canlının yeri orası, onun yaşam alanına biz müdahil oluyoruz. Öldürmemiz gerekmiyor" dedi.

"Havalar ısındıkça daha da açığa gidiyor"

Daha önce de avlanırken köpekbalıklarına rastladığını kaydeden Küçük, "Daha önce Camgöz köpek balığı yakaladım 4 tane. O da genelde bu aylarda kıyıya yakın yumurtlama, üreme veya çiftleşme için geldiğini düşünüyorum. Ama hep aynı bu sezonda geliyor. Yazın en sıcak döneminde kıyıya falan gelmiyor ya da sert kış aylarında geldiğini görmedim. Bu aylarda yanaşıyor ve havalar ısındıkça daha da açığa gidiyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Mako Köpek Balığı Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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