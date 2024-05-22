Mersin\'de Menşei Belirsiz 500 Kilogram Et İmha Edildi

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Mersin'de zabıta ekiplerince yapılan çalışmada, menşei belirsiz 500 kilogram et ele geçirilerek imha edildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yakaköy polis uygulama noktasından gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde, kapalı kasa bir araç içerisindeki siyah poşetlere konmuş kilolarca et tespit etti. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda mühendisi ve veterinerlerin de katıldığı denetimde, kent merkezindeki bir işletmeye teslim edilmek üzere siyah poşetlere konmuş etlerin yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Etleri taşıyan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı

Etlerin herhangi bir etiket belgesi ile mühür olmadığını ve muhafaza şartlarına uyulmadığını belirleyen ekipler, tüketime uygun ve güvenli olmayan gıda olarak değerlendirip el koydu. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinden uzak kırsal bir bölgede açtıkları derin bir çukura attıkları kilolarca eti yakarak imha etti ardından üzerini toprakla örttü. Kaçak kesilen, menşei belli olmayan ve sağlık şartlarına uygun olmayan şartlarda saklanıp taşınan etler hakkında, 5996 sayılı yasa kapsamında ilgili kişilere idari yaptırım uygulandı.

Halkın sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ; "Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu kişilere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Halkın sağlığı ile oynamak isteyenlere göz açtırmayacağız" dedi. - MERSİN