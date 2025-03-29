Mersin'de Mobil Kuaför Hizmeti Bayram Öncesi Vatandaşların Hizmetinde - Son Dakika
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Mersin'de Mobil Kuaför Hizmeti Bayram Öncesi Vatandaşların Hizmetinde

Mersin\'de Mobil Kuaför Hizmeti Bayram Öncesi Vatandaşların Hizmetinde

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför aracı, kırsal kesimdeki vatandaşlara bayram tıraşı hizmeti vererek, mahalleleri gezdi. Mobil Kuaför, kadınlara saç kesimi ve kişisel bakım, erkeklere ise saç ve sakal tıraşı hizmeti sunuyor.

29.03.2025 13:39  Güncelleme: 13:52
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Mersin'de vatandaşlar bayram tıraşını Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kırsal kesimlerinde hizmet veren 'Mobil Kuaför' aracında oldu. Mahalle mahalle gezerek, kuaför ve berber hizmetlerini vatandaşın ayağına götüren Mobil Kuaför, Ramazan Bayramı öncesi Civanyaylağı ve Yunusoğlu mahallelerinde vatandaşlara hizmet sundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 'Mobil Kuaför' aracı özellikle kırsal kesimde vatandaşlara yaşadıkları yerlerde hizmet veriyor. Ramazan Bayramı öncesi mahalle mahalle gezen Mobil Kuaför aracının bayram öncesi durağı Akdeniz ilçesine bağlı Civanyaylağı Mahallesi ile Tarsus ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi oldu. Bir kuaför ve berber salonunda bulunması gereken tüm donanımın bulunduğu Mobil Kuaför'den yararlanan vatandaşlar, merkeze gitmeye gerek kalmadan bayram öncesi ihtiyaçlarını giderdi.

Kuaför salonlarını aratmıyor

Yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Mobil Kuaför aracı, şimdiye kadar mahallesinde kuaför ve berber hizmeti olmayan sayısız lokasyonda hizmet verdi. Binlerce vatandaşa ulaşılan hizmet kapsamında kadınlara saç kesimi, boya ve kişisel bakım hizmeti verilirken, erkeklere ise saç ve sakal tıraşı yapılıyor. Küçükten büyüğe her kesimin ilgi gösterdiği hizmet sayesinde vatandaşlar hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem de ücret ödemek zorunda kalmıyor. Bir kuaför ve berber salonunda bulunması gereken tüm donanımın bulunduğu Mobil Kuaför aracına girenler memnuniyetle ayrılıyor.

"Mahalle mahalle geziyoruz"

Kuaför Neslihan Tukta, hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan gelen talepleri karşıladıklarını söyledi. Vatandaşların Mobil Kuaför hizmetinden memnun olduklarını belirten Tukta, "Kadınlara saç boyası, saç kesimi ve kişisel bakım, erkeklere de saç ve sakal tıraşı hizmeti veriyoruz. Kadınlarımız bu hizmetten oldukça memnun. En çok boya talepleri oluyor. Kesim de aynı şekilde ilgi görüyor. Çocuklar da koşa koşa geliyorlar. Onlar da bayram öncesi saçlarını kestiriyor. Mobil Kuaför aracımızla mahalle mahalle geziyoruz. Bu hizmeti halkımızın ayağına kadar ulaştırıyoruz" dedi.

"Bayram öncesi çok güzel oldu"

Civanyaylağı Mahalle Muhtarı İsmail Toker de, "11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nda, hele de böyle bir zamanda bayram tıraşı çok iyi oldu. Bu hizmet kadınlar, çocuklar, amcalarımız, dayılarımız için bayram öncesi çok güzel oldu" diye konuştu.

Vatandaşlardan Kezban Köksal ise Mobil Kuaför hizmetinin özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Mahallemiz çarşıya çok uzak. Böyle bir hizmet bizim için kolaylık oluyor. Merkeze gitmek zorunda kalmıyoruz" dedi.

12 yaşındaki Mustafa Akagündüz, "Mobil Kuaför mahallemize geldi. Bayram tıraşı ile yakışıklı olduk" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Mobil Kuaför Hizmeti Bayram Öncesi Vatandaşların Hizmetinde - Son Dakika

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