Mersin'de Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri imeceyle zeytin topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri imeceyle zeytin topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri imeceyle zeytin topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki zeytinleri imece usulüyle topladı. Zeytinyağının Okul Aile Birliği aracılığıyla satışından sağlanacak gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarına katkı sağlayacak.

Mersin'de, Nihal Erdem Anadolu Lisesinde geleneksel olarak düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde öğrenciler, okul bahçesindeki zeytinleri imece usulüyle topladı. Zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının satışından sağlanacak gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Okul İdarecisi Murat Kala'nın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarından hasat yaptı. Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü de uygulamalı olarak deneyimledi.

Toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere işleme alındı. Elde edilecek zeytinyağı, Okul Aile Birliği aracılığıyla satışa sunulacak. Satıştan sağlanacak gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değer odaklı eğitim anlayışıyla örtüştüğünü belirten Murat Kala, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, milli, manevi ve insani değerlerle de yetişmesini amaçladıklarını ifade etti.

Kala, geleneksel hale gelen zeytin hasadıyla öğrencilerin yardımseverlik, merhamet, imece kültürü ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak öğrendiğini belirterek, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olmasının toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiZeytinEğitimMersinYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:05:42. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri imeceyle zeytin topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei