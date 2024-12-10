Mersin\'de Öğrencilere Kışın Sıcak Çorba Desteği

Yerel

Kış mevsiminin gelmesiyle 'Bir Ekmek Bir Çorba' projesini kentin pek çok noktasında uygulamaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, güne erken başlamak zorunda kalan ve kahvaltı yapmayan üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için de çorba dağıtımını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile hem lise hem de üniversite hayali olan gençlerin istedikleri okullara yerleşebilmeleri için destek olan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik başarılarını artırmalarına ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmaya devam ediyor. Tecrübeli öğretmen kadrosu ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin hem okul başarılarını yükseltmelerine, hem de sınav sürecini daha kolay ve sağlıklı şekilde atlatmalarına yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, sabahları evden erken çıkmak zorunda kalan ve kahvaltı yapamayan öğrenciler için de bu sene 'Bir Ekmek Bir Çorba' projesini uygulamaya başladı.

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin öğle öğünlerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çorba hizmeti ile de YKS'ye hazırlanan öğrencilerin 'sabahları ne yiyeceğim' problemine son verdi. Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesi'nde özenle hazırlanan pratik ve doyurucu çorba, öğrencilerin zinde ve enerjik kalmasını sağlıyor.

"Öğrencilerimiz güne daha zinde başlıyor"

Halkkent Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan matematik öğretmeni Hakan Çinçik, her sene olduğu gibi bu yıl da kış mevsiminin gelmesiyle öğrencilere çorba hizmetini uygulamaya aldıklarını belirtti. Çinçik, "Çorba hizmeti, soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin içini ısıtıyor. LGS hazırlık öğrencilerimize verdiğimiz öğle yemeği gibi, YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de bu hizmetten yararlanıyor. Özellikle soğuk kış aylarında sabah güne erken başlamak zorunda kalan ve kahvaltı yapamayan öğrencilerimiz, bu imkandan yararlanıyor. Öğrencilerimiz güne bu sayede daha zinde başlıyor ve derslere daha verimli, etkili ve güler yüzlü bir şekilde geliyorlar" dedi.

Halkkent Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencilerinden Kaan Kaçaman da sabah evden erken çıkmak zorunda kaldığı için kahvaltı yapamadığını ifade ederek, "Evden erken çıktığımız için marketten simit, kek gibi yiyecekler alıyorduk. Onları yemektense çorba içmek daha mantıklı geliyor. Sabahları çorba içince, dersi daha verimli ve dikkatli bir şekilde takip edebiliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Sıla Çağlayık ise kurs merkezinin sunduğu hizmetlerden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, "Sıcak çorba ve ekmek bizlerin derslere daha iyi odaklanmasını sağlıyor ve motive ediyor" dedi. - MERSİN