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Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Mahallesi Diştaş bükü Esen mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi Diştaş bükü Esen mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, arozözler ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.