Mersin'de Mola Evi hizmetiyle çocuklar mutlu, aileler huzurlu

16.01.2026 10:27  Güncelleme: 10:39
Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler ve ailelerine yönelik hayata geçirdiği Mola Evi hizmeti ile çocuklara güvenli bir ortam sunarken, velilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Mola Evi, sosyal belediyecilik uygulamaları arasında özel bireylerin sosyalleşmesini destekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel bireyler ve aileleri için hayata geçirdiği Mola Evi hizmeti, çocuklara güvenli bir ortam sunarken velilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin ailelerine nefes aldıran sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan 'Mola Evi' hizmetiyle, hem özel bireylerin hem de velilerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 'Mola Evi', özel bireylerin güvenli ve destekleyici bir ortamda vakit geçirmesini sağlarken, velilere de gündelik işlerinden hobilerine kadar kendilerine zaman oluşturma fırsatı sunuyor.

"Çocuklarımız Mola Evi'nde sosyalleşirken, aileler de günlük işleriyle ilgilenebiliyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Mola Evi'nde görevli öğretmen Kübra Melike Saçıkara, Mola Evi'nin temel amacının özel bireylerin ailelerine nefes aldırmak olduğunu belirtti. Çocukları sabah 09.30'da servisle evlerinden aldıklarını ve 15.30'a kadar Mola Evi'nde güvenli ve nitelikli bir ortamda ağırladıklarını söyleyen Saçıkara, "Bu süre içerisinde çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlıyor, yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim grupları oluşturarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızı Mola Evi'nde kutu ve masa oyunları, hafıza ve zihinsel beceri oyunları ile geri dönüşüm temelli el sanatlarına yönlendiriyoruz. Amacımız, çocukların hayal gücünü ve becerilerini geliştirmek" dedi.

"Mola Evi hizmetinden 60 ayını doldurmuş özel tüm çocuklar yararlanabiliyor"

Büyükşehir Belediyesi'nin Mola Evi hizmetinden 60 ayını doldurmuş özel tüm çocukların yararlanabildiğini belirten Saçıkara, aynı anda 2 sınıfta toplam 8 çocuğa hizmet verildiğini söyleyerek, gerekli görüşmelerin ardından çocukların Mola Evi'ne kısa sürede entegre edildiğini de ifade etti. Mola Evi'nin veliler açısından önemine de değinen Saçıkara, "Çocuklarımız burada güvenle vakit geçirirken, ailelerimiz de kendilerine zaman ayırabiliyor. Hastane randevularını, resmi işlemlerini ya da günlük ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Bu da ebeveynlerin, çocuklarıyla akşam saatlerinde daha kaliteli zaman geçirmesini sağlıyor" diye konuştu.

Özel kızını belli zamanlarda Büyükşehir Mola Evi'ne bıraktığını ve bu sayede gündelik işlerine zaman ayırabildiğini kaydeden Şengül Kurt, Mola Evi'nin hem çocuklar hem de aileler için çok kıymetli bir hizmet olduğunu söyledi. Mola Evi'nde görev yapan personelin de güler yüzlü ve ilgili olduğunu dile getiren Kurt, "Kızım burada güvendeyken, ben de gönül rahatlığıyla işlerimi yapabiliyor, hobilerime zaman ayırabiliyorum. Böyle bir merkezin hayata geçirilmesi, hem çocuklarımız hem de anneler için çok değerli. Gerçekten parayla ölçülemeyecek bir hizmet. Böyle bir hizmet sunduğu için Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bu kadar ilgi gösteren bir hizmet takdire şayan. Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Yerel, Son Dakika

