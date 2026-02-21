Erdemli'de birlik sofrası: Seçer'den 'Parlayan yıldız Türkiye' vurgusu - Son Dakika
Erdemli'de birlik sofrası: Seçer'den 'Parlayan yıldız Türkiye' vurgusu
21.02.2026 11:08  Güncelleme: 11:09
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen iftar programında Başkan Vahap Seçer, binlerce vatandaşla bir araya geldi. Ramazan etkinlikleri ve tasavvuf müziği ile renklendirilen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen iftar programında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, binlerce vatandaşla aynı sofrada buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Erdemli Alata Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi alanda tasavvuf müziği dinletisi sunulurken, geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında Hacivat-Karagöz, meddah ve çeşitli sahne gösterileri sergilendi. Çocuklar için yüz boyama ve balon etkinlikleri düzenlenirken, vatandaşlara Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi.

İftar sonrası konuşan Başkan Seçer, Ramazan boyunca 13 ilçede vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda dünyanın parlayan yıldızı olacağını ifade eden Seçer, ülkenin birlik ve kardeşlik içinde daha güçlü yarınlara ulaşacağını söyledi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Program, Başkan Seçer'in iftarın ardından Erdemli'de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmesiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Türkiye, Erdemli, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

