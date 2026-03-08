Akdeniz'de Ramazan bereketi iftar sofrasında paylaşıldı - Son Dakika
Akdeniz'de Ramazan bereketi iftar sofrasında paylaşıldı
08.03.2026 19:26  Güncelleme: 19:27
Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini paylaştı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, programda dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferi düzenlenen iftar programında vatandaşları bir araya getirdi.

Akdeniz Belediyesi ile Şerafettin Memiş Vakfı iş birliğinde Bekirde Mahalle Meydanı'nda düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini paylaştı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar programında vatandaşlarla yakından ilgilenen Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti. Şener, Ramazan'ın paylaşma, kardeşlik ve gönül birliği ayı olduğuna dikkat çekerek aynı sofrada buluşmanın toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Şener, belediye olarak Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Yoğun katılımın olduğu programa belediye birim müdürleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selim Daydaş, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda vatandaşlar, Ramazan ayının huzur ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı. Program sonunda mahalle sakinleri, iftar organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeyit Şener, Akdeniz, Mersin, İftar, Yerel, Son Dakika

