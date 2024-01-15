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Mersin'de Rauf Raif Denktaş ve Fazıl Küçük'ün anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Rauf Raif Denktaş ve Fazıl Küçük'ün anma programı düzenlendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve dualar yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ise duygusal anlar yaşattı.

Mersin\'de Rauf Raif Denktaş ve Fazıl Küçük\'ün anma programı düzenlendi
15.01.2024 - 15:44,
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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile birlikte Toroslar Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde yapılan program, çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda 13 Ocak 2012 yılında vefat eden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve 15 Ocak 1984 yılında vefat eden KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, dualarla yad edildi. Öğrencilerin, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün anısına okuduğu şiirler ise katılımcıları duygulandırdı.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, törende "Ebediyete irtihalinin 40. yıl dönümünde Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü ve 13 Ocak'ta ebediyete irtihalinin 12. yılı nedeniyle kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı anmak için bir arada bulunuyoruz. Kıbrıs meselesi, Türkiyesiz çözülemez söylemleri mücadelemize rehberlik etmeye, düşünceleri ve uğraşları yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ün, Kıbrıs davasının kahramanları olduğunu belirterek, "Bağımsızlık tutkusuyla Kıbrıs Türklüğüne umut ve heyecan aşılayan büyük devlet adamı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanlarımızdan KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, Rauf Raif Denktaş büstü önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Rauf Raif Denktaş ve Fazıl Küçük'ün anma programı düzenlendi - Son Dakika
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