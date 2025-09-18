Mersin\'de Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı İçin Toplantı Düzenlendi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO), şehir içi yolcu ve servis taşımacılığında yaşanan sorunların çözümü için sektör temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İrfan Demiröz başkanlığında düzenlenen 'Mersin Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Sektör Toplantısı'na, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar'ın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler Odası, Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Minibüsçüler Esnaf Odası temsilcileri ile İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Defterdarlık, SGK İl Müdürlüğü, Ulaştırma ve Karayolları Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesi Başkanlıkları katıldı.

Toplantıda; yetki belgelerinin denetlenmesi, kart uygulamasının yaygınlaştırılması, korsan yolcu ve servis taşımacılığıyla mücadele, karayolu altyapısı ve trafik düzenlemelerinin iyileştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı. Minibüs, servis, taksi ve tarım işçisi taşımacılığı gibi farklı başlıklarda yaşanan sorunlar, çözüm önerileriyle birlikte ele alındı.

Alınan karar gereği, çözüm için atılacak adımların değerlendirileceği ikinci toplantının 6 ay sonra yapılacağı bildirildi. - MERSİN