Mersin\'de şehit aileleri bayram öncesi unutulmadı

18.03.2026 10:59  Güncelleme: 11:00
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede yaşayan şehit ailelerine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ekipler, ailelerin bayramını kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını hissettirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda ailelerle yakından ilgilenen ekipler, hal ve hatır sorup sohbet etti. Ziyaretlerde ayrıca ailelerin talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şehit ailelerine sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunu belirtti. Şener, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların yalnız olmadığını hissettirmek ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bayramlar ise bu birlik ve dayanışma duygularını daha güçlü yaşadığımız özel günlerdir" dedi.

Ziyaretler kapsamında şehit ailelerine Türk bayrağı hediye edilirken, bu anlamlı jest aileler tarafından duyguyla karşılandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

