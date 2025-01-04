Mersin'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika
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Mersin'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Mersin\'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

04.01.2025 09:44  Güncelleme: 09:47
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Mersin'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, kent protokolü, gazi derneklerinin şube başkanları, şehit aileleri, yakınları ve gaziler ile gazilerin aileleri katıldı.

"Bu özel günler şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla andığımız günlerdir"

Programda konuşan Vali Pehlivan, "Bu özel günler şanlı ecdadınızı, şehitlerimizi, gazilerimizi andığımız, manevi hatıralarını ve hikayelerini rahmetle, saygıyla yad ettiğimiz günlerdir. Bu günler, tarihimize ve tarihteki kahramanlarımıza sahip çıktığımız, tarihimizi ve tarih boyunca yaşadıklarımızı gençlerimize, çocuklarımıza anlattığımız ve anlatmamız gereken günlerdir" dedi.

"Mersin, Cumhuriyet'in hep parlayan yüzü ve yıldız kenti olmuştur"

Başkan Seçer de şehirlerin simge günlerinin olduğunu ve 3 Ocak'ın da Mersin için çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Seçer, "3 Ocak, doğum tarihimiz, yeniden doğuşumuz, bağımsızlığımızın, hürriyetimizin kazanıldığı gün" ifadelerini kullandı. Mersin'in Türkiye'nin iz düşümü olduğunu, demografisiyle kültür mozaiği bir kent olduğunu belirten Seçer, "Cumhuriyet tarihi boyunca Mersin, Cumhuriyet'in modern ve çağdaş yüzü olmuştur. Kültüre, sanata, sanatçıya, eğitime, bilime, ilime verdiği değerle Mersin, Cumhuriyetin hep parlayan yüzü ve yıldız kenti olmuştur. O günden bugüne Mersin'imizde çok gelişmeler oldu ama dün de bugün de yarın da Mersin'deki bu gelişmeler devam edecek" dedi.

"Bu ülke, bu millet hep yaşayacak"

Mersin'in çok değerli bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, "Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, verimliliğiyle ve kardeşçe, bir arada yaşama kültürünün olması hüviyetiyle çok müstesna bir kent. Mersin'imizin değerini bileceğiz. Siyaseti bir yana bırakacağız. Biz bir aradayız, bir aileyiz. İnşallah gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olsun. Gayretlerimiz bu yönde. Allah bizlere, Mersinlilere, ülkemize, Türk milletine bir daha kurtuluş tarihi yazdırmayı nasip etmesin. Kimse kem gözlerini bize dikmesin. Güçlüyüz, dün de güçlüydük, yarın da güçlü olacağız. Bu ülke, bu millet hep yaşayacak. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Yemek sonrası Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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