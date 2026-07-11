Mersin'de TOKİ Hak Sahipleri Eylemde - Son Dakika
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Mersin'de TOKİ Hak Sahipleri Eylemde

11.07.2026 17:33
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TOKİ hak sahipleri, evlerinin 15 ay gecikmesi nedeniyle eylem yaptı ve teslim tarihinin belirlenmesini istedi.

(MERSİN) - Mersin'de TOKİ hak sahipleri, evlerinin tesliminin 15 ay geciktirildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Hem kira ödemek hem taksit yatırmak zorunda kaldıklarını belirten hak sahipleri, evlerinin bir an evvel teslim edilmesini istedi.

TOKİ'nin Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Çavak Köyü sınırları içinde Nisan 2025'te hak sahiplerine teslim edilmesi gereken yaptığı 1072 konutun halen hak sahiplerine teslim edilmediği bildirildi.

Hak sahipleri, aylardır teslim edilmesini bekledikleri blokların önünde basın açıklaması yaptı.

TOKİ hak sahipleri adına açıklama yapan Serkan Boyacı, inşaatların bitmesine rağmen evlerin 15 aydır teslim edilmediğini savundu. Mağdur olduklarını ve seslerini yetkililere duyurmak için toplandıklarını ifade eden Boyacı, şunları söyledi:

"Hepimiz devletimize güvenerek bu projeye başvurduk. Çünkü TOKİ projeleri, vatandaşın güven duyduğu, devletin güvencesini hissettiği sosyal konut projeleridir. Bizler de bu güvenle yıllarca çalıştık, birikim yaptık, borçlandık, başvurumuzu yaptık ve ev sahibi olacağımız günü bekledik. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki hayallerimiz sürekli ertelenen teslim tarihleri arasında sıkışıp kalmıştır. Yaklaşık 15 aydır bekleyen 1072 ailenin sabrını daha fazla sınamayın."

"VAAT DEĞİL, TESLİM İSTİYORUZ"

Sürekli yeni tarihler vermek yerine verilen sözleri yerine getirin. Hak sahiplerini oyalayan açıklamalar yerine somut adımlar atın. Bahane değil, çözüm istiyoruz. Belirsizlik değil, takvim istiyoruz. Vaat değil, teslim istiyoruz. Çağrımız açıktır, konutlarımızın eksiksiz şekilde tamamlanmasını, gerekli tüm resmi süreçlerin hızlandırılmasını, hak sahiplerinin düzenli ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini ve artık kesin bir teslim tarihinin açıklanmasını istiyoruz. Bu mağduriyet sona erene, evlerimiz tam ve ikamete hazır halde teslim edilene kadar ve hak sahiplerinin sesi duyulana kadar demokratik ve yasal haklarımız çerçevesinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de TOKİ Hak Sahipleri Eylemde - Son Dakika

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