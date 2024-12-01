Mersin\'de \'Un Katkısı Projesi\' ile Dezavantajlı Ailelere Destek

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Mersin Büyükşehir Belediyesince dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelere yönelik yürütülen 'Un Katkısı Projesi' bu yıl da başladı. 'Hamurumuzda dayanışma var' sloganıyla Mersin'in 13 ilçesinde yaşayan dar gelirli 30 bin aileye 10'ar kilo şeklinde paketli un dağıtımı ekiplerce titiz bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve toplam 300 bin kilogram dağıtımın yapılacağı çalışma kapsamında mutfakların un ihtiyacı karşılanırken, aile bütçesine de katkı sağlanmış oluyor. Büyükşehir Belediyesinin belirli zamanlarda dağıttığı gıda kolilerinin yanı sıra un paketleri de ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına bereket oluyor.

"Büyük bir memnuniyetle bu dayanışmayı güçlendiriyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Gözde Kısa, projenin 4. yılda da devam ettiğini kaydederek, "2021 yılında 'hamurumuzda dayanışma var' diyerek başladığımız 'Un Katkısı Projesi'nde kendi ekmeğini üretebilen, genellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerde yaşayan hane halkına 10 kilo un ulaştırıyoruz. Bu projemizde vatandaşlar kendi evlerinde ekmeklerini yapabiliyorlar. Bu sayede vatandaşlar kendi emeğiyle kendi ekmeklerini tüketebiliyor. Dağıtımımız tüm ilçelerde devam ediyor. Mersin halkımızdan aldığımız bu geri dönüşle aslında ne kadar büyük bir ihtiyacı da karşıladığımızı gösteriyor. Büyük bir memnuniyetle bu dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bizler de un katkısı projesiyle 'hamurumuzda dayanışma var' diyoruz ve vatandaşımıza un desteği sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Silifke Koordinasyon Merkezinde çalışan Nurcan Tözten, "Un dağıtımı için Silifke'de 88 mahallede yoksul ve yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Özveriyle, tek tek evleri gezerek vatandaşların durumlarına göre dağıtımlarımızı yapıyoruz. Gittiğimiz köylerde ihtiyacı olan aileleri kendimiz belirleyip veriyoruz" ifadelerini kullandı. Memnuniyetin çok yüksek olduğunu vurgulayan Tözten, "Herkes çok teşekkür ediyor, Vahap Başkanımıza selamlarını gönderiyorlar. Dönüşleri çok güzel alıyoruz, herkes çok memnun. Herkes devamını istiyor" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesinin, Tarsus'un arkasında olduğunu biliyoruz"

Tarsus'un dezavantajlı bölgelerinden Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan ise mahalle olarak Büyükşehir Belediyesinden birçok hizmet aldıklarının altını çizerek, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin her zaman mahallemin ve Tarsus'un arkasında olduğunu biliyoruz. Un dağıtımı olsun, koli dağıtımı olsun, yol yapımı olsun her şeyden faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar yapılan yardımlardan memnun

3 çocuğu engelli olan ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarından faydalanan Gülay Akar, "Desteklerinizi memnunlukla karşılıyorum. Bizler her zaman sizlerden razıyız. Bize her zaman gıda kolilerini ve erzakları gönderiyorlar, bizler de yiyoruz. Biz şöyle düşünüyoruz; bizler kum tanesiyiz, kum taneleri birleşirse dağ olur" dedi.

Tarsus'a bağlı olan ve ovada yer alan Aliefendioğlu Mahallesi'nden Şenay Manay da sosyal hizmetlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin bütün çalışmalarından çok memnun olduğunu belirterek, "Ben Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyoruz, iyi ki var, inşallah hep hayatımızda var olur. Eksiğimizi tamamlayan bir gıda yardımı yollamış. Yalnız un değil, her şeyimizi gönderiyor. Ben 27 senedir bu köydeyim, yollarımız çok berbattı. Yollarımız da çok güzel oldu" dedi. - MERSİN