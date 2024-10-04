Mersin\'de Yaş Almışlar İçin Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

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Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin emekli evlerinden faydalanan yaş almış vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren emekli evlerinden faydalanan yaş almışlar, 'Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün süren etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. Anamur Emekli Evi üyeleri Anamur sahilinde akranlarıyla bir araya geldi. Deniz manzarası eşliğinde şarkı ve türkülerle halay çekip oynayan yaş almışlar, keyifli bir gün geçirerek, Dünya Yaşlılar Gününün tadını çıkardı. Yenişehir Emekli Evi üyeleri ise Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırlandı. Doğada vakit geçiren Yenişehir Emekli Evi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası'nın konseriyle eğlendi. Mezitli, Halkkent ve Tarsus'teki emekli evi üyeleri de farklı etkinliklerle günlerini kutladılar. Yaş almışlar için hazırlanan etkinlikler 3 gün sürdü.

"Daha kaliteli bir yaş almışlık dönemi yaşatmak istiyoruz"

Tarsus Gençlik Kampı'ndaki etkinliğe katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, emeklilere ellerinden geldiğince destek olmak istediklerini kaydetti. Yıldırım, "Bu destekleri, emekli evinde hizmet ederek, kaliteli vakit geçirmelerini sağlayarak, sağlık kontrollerini ve sağlık taramalarını yaparak, bilgilendirme toplantılarıyla, konserlerle, gezilerle yerine getiriyoruz. Kısacası onlara hem sağlık, hem de sosyal alanda destek vererek, daha kaliteli bir yaş almışlık dönemi yaşatmak istiyoruz. Bugün yaş almış vatandaşlarımızla farklı bir yerde, farklı bir ortamda birlikte olduk. Tarsus Gençlik Kampı, onların keyifle vakit geçirdiği güzel bir alan. Emeklilerimizin ve yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

"Yaş almış vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Anamur Emekli Evi sorumlusu Cansen Beşlik Keskin de Anamur sahilinde yaş almışlarla bir araya geldiklerini belirterek, ilk kez düzenledikleri etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti. Yakında Anamur Emekli Evi'nde sağlık taramaları, spor ve birçok çeşitli aktivite düzenlemeyi planladıklarını belirten Keskin, "Yaş almışlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 7'den 70'e çocuk, kadın ve yaş almış vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Böyle etkinliklerle bize yaşama sevinci, moral ve güç geliyor"

Yenişehir Emekli Evi üyelerinden Serap Yapsaklı, bu tür etkinliklerle hem sosyal bir ortam sağlandığını, hem de uzun zaman göremedikleri arkadaşlarıyla karşılaştıklarını söyledi. Ayrıca yeni insanlarla tanışma ve bilgi alışverişinde bulunma imkanı bulduklarını da dile getiren Yapsaklı, "Hani bir emeklinin gidip bir yerde oturma ihtiyacı duyduğu zaman, gidip orada zaman geçirmesi bizim hoşumuza gidiyor" dedi.

Etkinliğe katılan İsa Sezer de emekli evinin, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çok güzel bir proje olduğunu belirterek, "Sabah evinden çıkan bir emekli, gidiyor akşama kadar orada vakit geçiriyor. Çayını, kahvesini ücretsiz içiyor. Bir de 15 günde veya ayda bir böyle etkinlikler yapılıyor" diye konuştu.

Anamur Emekli Evi sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden Zeynep Harput, "Kendi başına kalmak çok zor. Böyle etkinliklerle bize yaşama sevinci, moral ve güç geliyor. Bu etkinlikler bizi hayata bağlıyor" dedi. - MERSİN