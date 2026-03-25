Mersin'de Yol Çökmesi: Trafik Kontrollü Sağlanıyor

MERSİN'in Aydıncık ile Bozyazı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yol çökmesi meydana geldi. Karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydıncık ilçesi ile Bozyazı ilçesini birbirine bağlayan D400 karayolunun Sarıyer mevkisinde yaklaşık 30 metre uzunluğundaki bir bölümde çökme meydana geldi. Son haftalardaki aşırı yağışlar sonucu yolun deniz tarafındaki bölümde yaşanan çökme nedeniyle ulaşım kısa süreliğine durduruldu. Ekiplerin bölgede aldığı önlemlerin ardından trafik akışı kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yetkililer, sürücülerin trafik işareti ve yönlendirmelere uymaları gerektiğini bildirdi.

Haber-Kamera: Erhan ZOBU/AYDINCIK,(Mersin),