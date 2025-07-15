Mersin\'de Zabıta Ekiplerinden Gıda Denetimi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından market raflarında yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ya da ambalajı zarar görmüş ürünler tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu tür ürünleri satışa sunan işletmelere idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletme yetkilileri, mevzuatlara uygun şekilde hareket etmeleri yönünde uyarıldı.

Denetimler aralıksız sürecek

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, huzur ve esenliğini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Halk sağlığı ihmale ya da ertelemeye gelmeyecek kadar önemli bir konudur. Bu sebeple özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmasını sağlamaktır" dedi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - MERSİN