Mersin'deki Trafik Kazası Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
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Mersin'deki Trafik Kazası Davasında İlk Duruşma

03.07.2026 18:20
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Mersin'de 4 gencin ölümüne neden olan kazanın sanığı M.K., hatırlamadığını öne sürdü. Duruşma ertelendi.

(MERSİN)- Mersin'de 2 Şubat 2026'da dört gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Sanık M.K. kazayı hatırlamadığını öne sürerken, müşteki avukatları "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

Mersin'de 2 Şubat 2026 tarihinde yaya olarak evlerine giden Zehra Serdil Atak, Nejla Öztürk, Kübra Güney ve Büşra Güney'e çarparak ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü M.K'nin yargılanmasına Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Kaza, 2 Şubat 2026 akşam saatlerinde Akdeniz ilçesindeki Bekirde Kavşağı'nda meydana geldi. İddianame ve bilirkişi raporuna göre, D-400 Karayolu'nun Çay Mahallesi-Bekirde mevkisinde otomobiliyle seyreden M.K., yaklaşık 150 kilometre hıza ulaştıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve yaya geçidindeki dört kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiz kardeşler Kübra Güney (15) ve Büşra Güney (15) ile kuzenleri Nejla Öztürk (17) ve Zehra Serdil Atak (18) yaşamını yitirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, M.K'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

M.K'nin yargılanmasına Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Olay tarihinden bu yana tutuklu bulunan M.K., duruşmadaki savunmasında, "Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda aracım orta refüjdeydi, ters dönmüştü. Vicdanen rahatsızım. İsteyerek bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden gençlerin ailelerinin avukatları ise sanığın eyleminin "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Avukatlar, bilirkişi raporunda sanığın kaza anında yaklaşık 150 kilometre hızla seyrettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Sanık avukatları ise aracın 150 kilometre hıza ulaştığı iddiasını kabul etmeyerek, olay yerinde ve araç üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi incelemesi yapılması talebini kabul etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'deki Trafik Kazası Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

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