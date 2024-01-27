Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe Yeniden Seçildi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) olağan genel kurulunda, mevcut başkan Kaya Tepe, geçerli 213 oyun 155'ni alarak yeniden başkanlığa seçilirken, diğer aday Beycan Üçkardeş ise 58 oy aldı.

MGC'nin olağan genel kurulu Akdeniz Belediyesi Toplantı Salonunda yapıldı. Divan Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın yaptığı toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak onaylandı. Toplantıda konuşan MGC Başkanı Kaya Tepe, seçimlerin kente ve kent demokrasisine hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında gazetecilik mesleğinin zorluklarından bahseden ve sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak anlamında federasyon nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Tepe, sosyal medya fenomenlerin paylaşımlarının, gazetecilerin yaptığı haberlerin önüne geçmesinden duyduğu rahatsızlığı vurguladı.

Gazetecilerin sorunlarının ancak örgütlü mücadele ile çözülebileceğini kaydeden Tepe, "Bu sorunlarla, birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceğiz. Biz burada bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Kendi aramızda tartışırız, fikirlerimizi paylaşır, ayrımlar yaşarız ama kendi içimizde yaşarız. Dışarıya karşı birlik oluruz, birbirimizi destekleriz, birbirimize sırtımızı veririz. Bu bir yarış, kazanırız ya da kaybederiz, önemli değil. Aday olan Beycan Üçkardeş benim arkadaşım, dostum. Ama bu bizim birlik ve beraberliğimize sıkıntı olmamalı. Bakın demokrasi mücadelesi veriyoruz, ne kadar güzel. Geleceğiz, oyumuzu kullanacağız, bir adayı seçeceğiz. Bunlar demokrasinin güzellikleridir" dedi.

Konuşmasını, "Birliğin nasıl bereket getirdiğini unutmayacağız" diyerek sürdüren Kaya Tepe, şöyle devam etti; "Gazetecilerin ayrı olması, gazetecilerin dağınık olması özellikle kimlerin hoşuna gideceğini zaten sizler çok iyi bilirsiniz. Gazeteciler birleşmesin, güçlü olmasın, hep ayrılsınlar diyenler oldu, bunu isteyenler oldu. Ama biz yönetim olduğumuzdan bu yana MGC, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmamıştır. Bakın bunu çok net ifade ediyorum size. Bir sürü laf söylenebilir, söyleniyor ama hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Buna emin olun, yüreğinizi ferah tutun. Biz sorunların çözülmesinde, özellikle örgütlü olmanın, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini bilen, inanan insanlarız. Ben mesleki dayanışmamızın olması gerektiğini özellikle vurguluyorum. Biz sektörde rakip olabiliriz ama mesleki olarak bir ve beraber olmamız lazım. Birbirimizin arkasını kollamamız lazım. Birbirimize destek vermemiz lazım. ve cemiyet çatısı altında güçlenip mesleğimizi de yüceltmemiz lazım."

Kaya Tepe'nin ardından Beycan Üçkardeş de bir konuşma yaparak, seçilmesi halinde yapacakları projeleri anlattı.

Konuşmalardan sonra yapılan seçimlerde, kullanılan 220 oyun 155'ni alan Kaya Tepe, yeniden MGC Başkanlığına seçilirken, Beycan Üçkardeş 58 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

MGC'nin Kaya Tepe başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu; "Nazmi Akdağ, Ali Ekber Şen, Fahriye Kutlay Şenyurt, Selahaddin Özbozkurt, Oğuz Topaçoğlu, Hüseyin Kar, Abdullah Biçer, Veli Coşkun, Mehmet Selvi, Ali Mutlu Düdükçü." - MERSİN