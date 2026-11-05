Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar'da esnafı ziyaret edip talepleri dinledi - Son Dakika
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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar'da esnafı ziyaret edip talepleri dinledi

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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, Toroslar\'da esnafı ziyaret edip talepleri dinledi
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar Sağlık Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin emniyet teşkilatının öncelikli görevi olduğunu vurguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı ziyaret etti, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin huzur ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ni ziyaret eden Aktaş, Mahalle Muhtarı Ayşe Şen ile birlikte vatandaş buluşması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Aktaş, ardından mahallede faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafla yakından ilgilenen Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının emniyet teşkilatının öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla samimi diyaloglar kuran Aktaş, emniyet teşkilatının toplumun her kesimiyle iletişim halinde olmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaş buluşması ve esnaf selamlaşmasına ilişkin yapılan paylaşımda, "Vatandaşın huzuru, polisin gururudur" mesajına yer verildi.

Kaynak: İHA
ToroslarGüncelMersinYaşamYerelSon Dakika

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