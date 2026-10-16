Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bahçelievler'de esnafla sohbet etti - Son Dakika
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bahçelievler'de esnafla sohbet etti

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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Bahçelievler\'de esnafla sohbet etti
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yenişehir Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik personelinin de katıldığı ziyarette Aktaş, Muhtar Gülcan Çelikten ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, toplumla güvenlik güçleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret etti. Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Gülcan Çelikten ile bir araya geldi. Mahallenin genel durumu ve günlük yaşamına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan buluşmanın ardından Aktaş ve beraberindeki ekip, mahallede faaliyet gösteren esnaflar ve kıraathanedeki vatandaşlarla görüştü.

Mahalle esnafı ve vatandaşlarla yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu. Mahalle sakinleriyle birebir iletişim kuran Aktaş, toplumla iç içe olmanın ve vatandaşlarla güçlü bağlar kurmanın önemini ortaya koydu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin de eşlik ettiği buluşmada, polis ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına yönelik yaklaşım ön plana çıktı.

Mahalle esnafı ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Fahri Aktaş, gösterilen samimi misafirperverlikten dolayı Muhtar Gülcan Çelikten'e, esnafa ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Bahçelievler MahallesiBahçelievlerYenişehirGüvenlikMersinGüncelYaşamYerelSon Dakika

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