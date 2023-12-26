 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı

Mersin'de yapılan İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında bir araya gelen katılımcılar, göç ile ilgili konuların takibi ve denetimi hakkında bilgi paylaştı.

Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı
26.12.2023 - 17:06,
Abone Ol

Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Pehlivan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda bütün illerde olduğu gibi Mersin'de de valilik himayesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunu arttırmak, ihtiyaç duyulan hususlarda gerekli kararları almak, bu kararların uygulanmasını ve takibini sağlamak amacıyla bu toplantının düzenlendiğini söyledi. Göç ile ilgili konuların azami hassasiyetle takip edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, düzensiz göç, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı en etkin şekilde mücadelenin sürdürüldüğünü vurguladı.

Vali Pehlivan ayrıca, aralık ayının başından itibaren Mersin'de uygulanmaya başlayan 'mobil göç denetim' araçlarıyla yapılan takip ve denetim faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan 'düzensiz göçle etkin mücadele' konulu sunumun ardından toplantı, katılımcıların söz alarak yaptığı değerlendirmelerle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanlığı, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Göçmenler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı - Son Dakika


17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi

Son Dakika
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:47:59. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin İl Göç İdaresi Kurulu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement